Hızlı tren inşaatı sırasında lahit bulundu

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yüksek hızlı tren projesi çalışmaları sırasında Roma Dönemi’ne ait olduğu sanılan lahit bulundu.

İzmir- Ankara arası yapımı süren yüksek hızlı tren projesinin Salihli bölümü kapsamında, Hacılı Mahallesi Mevkii'nde bugün de çalışma yapıldı. Çalışmayı sürdüren ekipler, taş oyularak yapılmış bir mezar buldu. Bunun üzerine çalışma durdu. Durum jandarma ekiplerine bildirildi ve ardından olay yerine gelen Manisa Müze Müdürlüğü ekipleri, lahitte inceleme yaptı. Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit, müzeye götürüldü. Bölgedeki çalışmalar ise bir süre sonra tekrar başladı.

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