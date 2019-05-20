HABER

Hızlı tren inşaatı sırasında lahit bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:42 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yüksek hızlı tren projesi çalışmaları sırasında Roma Dönemi’ne ait olduğu sanılan lahit bulundu.

Hızlı tren inşaatı sırasında lahit bulundu

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yüksek hızlı tren projesi çalışmaları sırasında Roma Dönemi’ne ait olduğu sanılan lahit bulundu.
İzmir- Ankara arası yapımı süren yüksek hızlı tren projesinin Salihli bölümü kapsamında, Hacılı Mahallesi Mevkii'nde bugün de çalışma yapıldı. Çalışmayı sürdüren ekipler, taş oyularak yapılmış bir mezar buldu. Bunun üzerine çalışma durdu. Durum jandarma ekiplerine bildirildi ve ardından olay yerine gelen Manisa Müze Müdürlüğü ekipleri, lahitte inceleme yaptı. Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit, müzeye götürüldü. Bölgedeki çalışmalar ise bir süre sonra tekrar başladı.

FOTOĞRAFLI

Hızlı tren inşaatı sırasında lahit bulunduHızlı tren inşaatı sırasında lahit bulundu

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Ders zili öncesi kalbi duran 6 yaşındaki Derin, kalp masajıyla hayata döndürüldüDers zili öncesi kalbi duran 6 yaşındaki Derin, kalp masajıyla hayata döndürüldü
AK Parti İstanbul Milletvekili Kubat’ın acı günüAK Parti İstanbul Milletvekili Kubat’ın acı günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

Feci ölüm, gören kafasını çevirdi! Sıkışarak can verdi

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Asit saldırısına uğramıştı! Berfin eski yüzüne kavuşmak için tedaviye başladı

Aylar sonra aynaya baktı ve... Tek hayali var o da...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.