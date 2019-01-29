AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Hizmet belediyeciliğini millet bizimle gördü. Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden hizmet ettik, marka şehirler ortaya çıkardık." dedi.

Özhaseki, partisinin Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı öncesi otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti.

AK Parti'nin 16 yıldır her alanda güzel işler yaptığını belirten Özhaseki, hükümet etme noktasında geçmiş iktidarlarla kıyaslandığında AK Parti'nin ulaşım, sağlık, ekonomi ve enerji gibi her alanda başarılı olduğunu söyledi.

Son birkaç yıl içerisinde Türkiye üzerinde oynanan oyunların resmen aşikar olduğunu ifade eden Özhaseki, PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı 80 milyon gibi bütün partilerin de yanlarında olmasını istediklerine işaret etti.

Ömrünün belediyecilikle geçtiğini aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"İlk teslim aldığım belediyeyi sol belediyelerden teslim aldım. Onlar Türkiye'de nereye gittilerse, ideolojik bir sapkınlıkla, takıntıyla gittiler. Hizmet belediyeciliğinden hiç nasiplerini almamışlardı. İstanbul'da çöp dağları vardı, patlıyordu, insanlar şehit oluyordu. Sular akmıyordu, işçileri kahvede oturuyor eylemden eyleme koşuyorlardı. Ama hizmet belediyeciliğini millet bizimle gördü. Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden hizmet ettik. Marka şehirler ortaya çıkardık. Eksiğimiz, ufak tefek hatamız da olabilir ancak bunları düzeltmek için iyi niyetimiz var."

Konuşmaların ardından Özhaseki, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler ve milletvekilleri tarafından Keçiören SKM'nin açılışı yapıldı.

