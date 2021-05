HODL nedir, Bitcoin gibi kripto varlıklarda bu strateji ne kadar doğru?

Game of Thrones dizisini izleyenler hatırlayacaktır, son sezonda Hodor adlı karakterin isminin kritik bir anda 'Kapıyı tut' (Hold the door) diye bağırmasından geldiğini öğrenmiştik. Bu an, hem bu karaktere ismini bahşetmiş hem de diğer karakterlerin yolculuğunda önemli bir gelişmenin yaşanmasını sağlamıştı.

Bitcoin ve kripto para varlıklarında da stratejisini Hodor gibi kurgulayan çok sayıda yatırımcı var.

Her ne pahasına olursa olsun, inse de çıksa da piyasada dalgalanmalar yaşasa da ellerindeki kripto varlıklara olan inançlarını yitirmeden yatırımlarına tutunan çok sayıda kişi var.

'Tut' (hold) stratejisinin önemli dayanaklarından biri, kripto varlıkların kısa vadede yaşadığı inişli çıkışlı istikrarsız seyrin zararlarından kaçınmak.

Yatırımcılar ellerindeki coin'leri alıp satmak yerine uzun vadede getirisi olacağını düşünerek satın alıp tutmak yönünde davranabiliyor.

Kripto para yatırımcılarının 'HODL' olarak adlandırdığı bu strarejinin adı ise aslında bir yazım hatasıyla ortaya çıksa da daha sonra 'Canın pahasına tutun' (Hold On for Dear Life) ifdesinin kısaltması olarak kullanılmaya başlandı.