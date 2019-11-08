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Hollanda Başbakanı Rutte: "Türkiye DEAŞ konusunda çok sıkıntı çekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 20:37 | Son Güncelleme

Mark Rutte: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iade edilmesiyle ilgili) Bu konuyu (Türkiye ile) siyasi ve diplomatik yollardan görüşüyoruz. Tam ne yapmak istediklerini bilmek istiyoruz" - "Daha önce bir çok kez Hollanda misyonlarına başvuranlar oldu ve ülkede yargılanmak için buraya getirildi" - "Türkiyesiz bir NATO’yu düşünemiyorum. Türkiye'nin ittifakı NATO’nun işleyişi için çok önemli. Bir NATO üyesini korumak için Türkiye’ye çok ihtiyacımız var"

LAHEY (AA) - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi bölgeden dolayı hem Suriyeli sığınmacı akını hem de terör örgütü DEAŞ konusunda çok fazla sıkıntı çektiğini söyledi.

Rutte, Türkiye tarafından DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iade edilmesine ilişkin, bakanlar kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DEAŞ'lıların herkesin ortak bir sorunu olduğunu belirten Rutte, "Türkiye bulunduğu coğrafi bölgeden dolayı hem Suriyeli mülteci akını hem de DEAŞ konusunda onları doğrudan ilgilendirdiği için çok fazla sıkıntı çekiyor. Bu tür sorunların çözülmesi için Türkiye ile daha önceleri çok kez masaya oturduk." dedi.

Rutte, DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iade edilmesiyle ilgili Türkiye ile yakın temas içerisinde olduklarına işaret ederek, "Bu konuyu siyasi ve diplomatik yollardan görüşüyoruz. Tam ne yapmak istediklerini bilmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Daha önce Türkiye üzerinden Hollanda'ya gelen DEAŞ'lıların olduğuna dikkat çeken Rutte, şunları kaydetti:

"Hollanda’ya gelmek isteyenler için uyguladığımızı bilinen mevcut belirli protokoller var. Daha önce bir çok kez Hollanda misyonlarına başvuranlar oldu ve ülkede yargılanmak için buraya getirildi. Biz buraya gelmelerini istemiyoruz fakat bazen bu olabiliyor bunun için de ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmamaları için yargılama ya da tehlike arz edenleri kontrol altında tutma sistemimiz var. Hollanda’ya DEAŞ’lının gelmeyeceği garantisini hiç bir zaman veremem."

Rutte, Kuzey Suriye’deki DEAŞ kamplarının tamamen boşalmadığını ve DEAŞ’lıların hepsinin Türkiye’de olmadığını ifade ederek, kamplarda bulunan DEAŞ'lıların bulundukları yerde yargılanması taraftarı olduklarını ve bununla ilgili çalışmaların hala devam ettiğini de dile getirdi.

- "Türkiye'nin ittifakı NATO’nun işleyişi için çok önemli"

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile endişelerinin NATO'ya üyeliği ile alakalı olmadığını kaydeden Rutte, "Türkiyesiz bir NATO’yu düşünemiyorum. Türkiye'nin ittifakı NATO’nun işleyişi için çok önemli. Bir NATO üyesini korumak için Türkiye’ye çok ihtiyacımız var. Onlar bizim doğu tarafımız. NATO, Türkiye’nin de sayesinde dünya tarihinin en güçlü ve başarılı askeri birliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün söylediği ''NATO'da beyin ölümü gerçekleşti'' sözleriyle ilgili ise "Macron'un bazı endişelerine katılıyorum. Aynı zamanda NATO’nun dağılmasını önlemek gerekir ve Avrupa Birliği'nin (AB) tek başına kendini koruyamayacağı gerçeğini bilmemiz lazım. Bunun için ABD'nin desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yaptığı açıklamada, "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu DEAŞ Hollanda Mark Rutte NATO Türkiye

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