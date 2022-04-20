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Hollanda'da geçen yıl her 3 hemşireden biri cinsel tacize maruz kaldı

20.04.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Ulusal Çalışma Koşulları Anketi sonuçlarına göre iş gücü piyasasındaki tüm kadın çalışanların yüzde 11'i, istenmeyen cinsel davranışla karşı karşıya kalıyor. Sağlık Sendikası NU'91, bu konuda kapsamlı eğitim yapılması gerektiğini söylüyor.

Hollanda'da geçen yıl her 3 hemşireden biri cinsel tacize maruz kaldı

Hollanda'da iş gücü piyasasındaki tüm kadın çalışanların yüzde 11'inin, cinsel tacize maruz kaldığı belirlendi. Kadın çalışanların yüzde 3'ü amirleri veya meslektaşlarının tacizine uğradı. En fazla tacize uğrayan kesimin ise hemşireler ve diğer sağlık çalışanları olduğu ortaya çıktı. Her üç hemşireden biri geçen yıl cinsel tacize maruz kaldı.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), Uygulamalı Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü ile Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği "Ulusal Çalışma Koşulları Anketi"ne göre, çalışanlara yönelik "istenmeyen cinsel davranış" oranı, yeniden koronavirüs salgını öncesindeki düzeye yükseldi.

Ankete göre, özellikle genç kadınlar bu sorunun odağında. Geçen yıl 15-25 yaş aralığındaki genç kadın çalışanlar, diğer yaş gruplarındaki kadınlara göre daha fazla "istenmeyen cinsel davranışla" karşılaştı. 15-25 yaş aralığındaki kadınların beşte biri cinsel tacize maruz kaldı.

Araştırmaya göre, Hollanda'da tüm kadın çalışanların yüzde 11'i bu sorunla karşılaştı.

Cinsel taciz olayları çoğunlukla müşterilerden, hastalardan, öğrencilerden ya da yolculardan kaynaklandı.

Çalışanlar ayrıca yıldırma, şiddet ve zorbalık gibi diğer istenmeyen davranışlarla da karşı karşıya kaldı.

İstenmeyen cinsel davranışa en fazla maruz kalan kesimleri ise hemşire, fizyoterapist ve bakıcılar gibi sağllık çalışanları oldu.

KAPSAMLI EĞİTİM ÇAĞRISI

Hollandalı kamu yayıncısı NOS'a bilgi veren sağlık sendikalarına göre, huzurevi ya da evde bakım hizmeti veren sağlık çalışanları, hastalarla, onları yıkamak da dahil çok yakın çalışıyor.

Çok sayıda hasta ise bu yakınlığı, istenmeyen cinsel davranış için bir gerekçe olarak görüyor.

Sağlık Sendikası NU'91 sorunun yeni olmadığını, hemşirelere yönelik tacizin geçmişte de yüksek olduğunu vurgulayarak, bu konuda kapsamlı bir eğitim çağrısı yaptı.

Sendikaya göre, hastalara, nelere izin verilip verilmeyeceğinin açıkça anlatılması gerekiyor. Sendika sözcüsü, "Hastaneye yattığınızda nasıl içeride sigara içmenin yasak olduğu açıkça belirtiliyorsa, cinsel taciz için de bu açıkça vurgulanmalı" dedi.

Sendika, pek çok sağlık çalışanın da, cinsel tacize uğramaları durumunda desteklenecekleri ve yardım alacaklarına ilişkin yönetmelik ve anlaşmalardan haberdar olmadığını vurguluyor.

Hollanda Ulusal Çalışma Koşulları Anketi, 2005'ten beri her yıl düzenli olarak yapılıyor. Araştırma, çalışanların işyerinde uğraşmak zorunda oldukları sorun ve içinde bulundukları koşullara ilişkin bilgi edinmeyi amaçlıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Hollanda taciz
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