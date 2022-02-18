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Hollanda'da kırmızı alarm! Okullar tatil edildi, ulaşım durma noktasına geldi

18.02.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eunice fırtınası Hollanda’da etkili oldu. Fırtınanın ardından ülkede kırmızı alarm verildi. Hayatı olumsuz etkileyen fırtına sebebiyle ülkede okullar tatil edilirken ulaşım da adeta durma noktasına geldi.

Hollanda'da kırmızı alarm! Okullar tatil edildi, ulaşım durma noktasına geldi

Hollanda’da etkili olan Eunice fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Dün yetkililerin fırtına uyarısı sonrasında sabah saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde kırmızı alarm verildi ve okullar tatil edildi. Hollanda’nın Qbuzz, Arriva ve Connexxion bölgelerinde ise yerel saatle 14.00’ten sonra otobüs ve tren seferleri durduruldu. Hollanda’nın Rotterdam şehrindeki Lahey Havalimanı’nda tüm uçuşlar, Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’nda ise 300’den fazla uçuş iptal edildi.

MARKET ZİNCİRLERİ HİZMET VERMEYECEK VE TESLİMAT YAPMAYACAK

Ayrıca Hollanda’da Albert Heijn ve Thuisbezorgd adlı market zincirleri öğleden sonra hizmet vermeyeceğini ve teslimat yapmayacağı açıkladı.

AŞI VE TEST MERKEZLERİ KAPATILDI, MESAİ SAATLERİ ERKENE ÇEKİLDİ

Ülkedeki aşı merkezleri ve korona test merkezleri ise tamamen kapatıldı. Fırtına nedeniyle çalışanların güvenle evlerine ulaşması için ülkede tüm iş yerleri, mahkemeler ve devlet kurumlarında mesai saatleri erkene çekildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda
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