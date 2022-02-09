Uludağ'da şiddetli kar fırtınası! Karavanları böyle yuttu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da son iki günde düşen yağışlarla birlikte kar kalınlığı 1,5 bazı noktalarda 2 metreye ulaştı.

KAR ALTINDA KALAN KARAVANLARDA MAHSUR KALDILAR

Gece -15 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı gündüzde -6 derecelere kadar düştü. Ani bastıran tipi sebebiyle tatilcilere ait park halindeki araçlar tamamen karla kaplandı. Tatillerini karavanda geçirenler ise yoğun kar yağışı ve kipi sebebiyle zor anlar yaşadı. Kar altında kalan karavanlarında mahsur kalan tatilcilerin imdadına Bursa Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yetişti.

O ANLAR KAMERADA

Karları küreyen dozerler karavanların bulunduğu bölgeyi kısa sürede temizleyip tatilcilere rahat bir nefes aldırdı. Belediyeye ekipleri ise karların altında mahsur kalan araçları dozerle halat yardımıyla çekerek kurtardı. O kurtarma anları ve şiddetli tipi kameralara yansıdı. (İHA)



