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  4. Uludağ'da şiddetli kar fırtınası! Karavanları böyle yuttu

Uludağ'da şiddetli kar fırtınası! Karavanları böyle yuttu

09.02.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Uludağ’da şiddetli kar yağışı ve tipi etkili olurken hayatı da olumsuz etkiledi. Araçlar ve kamp karavanları metrelerce karın altında kalırken içindeki tatilciler de mahsur kaldı. Tatilciler Bursa Büyükşehir Belediyesinin iş makineleri tarafından kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da son iki günde düşen yağışlarla birlikte kar kalınlığı 1,5 bazı noktalarda 2 metreye ulaştı.

KAR ALTINDA KALAN KARAVANLARDA MAHSUR KALDILAR

Gece -15 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı gündüzde -6 derecelere kadar düştü. Ani bastıran tipi sebebiyle tatilcilere ait park halindeki araçlar tamamen karla kaplandı. Tatillerini karavanda geçirenler ise yoğun kar yağışı ve kipi sebebiyle zor anlar yaşadı. Kar altında kalan karavanlarında mahsur kalan tatilcilerin imdadına Bursa Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yetişti.

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O ANLAR KAMERADA

Karları küreyen dozerler karavanların bulunduğu bölgeyi kısa sürede temizleyip tatilcilere rahat bir nefes aldırdı. Belediyeye ekipleri ise karların altında mahsur kalan araçları dozerle halat yardımıyla çekerek kurtardı. O kurtarma anları ve şiddetli tipi kameralara yansıdı. (İHA)

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