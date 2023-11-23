HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda'da kritik seçim! Sandık çıkış anketine aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi açık ara önde

Hollanda'da kritik seçim! Sandık çıkış anketine aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi açık ara önde

23.11.2023 00:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da düzenlenen erken genel seçimde, sandık çıkış anketine göre Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi açık farkla ilk sıraya yerleşti. Göçmen karşıtı politikaları savunan Wilders, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılması için referandum düzenlemek istiyor. Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ise 24 sandalye ile üçüncü sıraya geriledi.

Hollanda'da kritik seçim! Sandık çıkış anketine aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi açık ara önde

Oy verme işleminin TSİ 23.00'te tamamlandığı Hollanda'da sandık çıkış anketlerine göre PVV, parlamentodaki 150 sandalyeden 35'ini kazanarak birinci sırayı alırken eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın liderliğinde seçimlere ittifakla giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (Groen Links) 25 sandalye ile ikinci sırayı aldı.

Bir önceki seçime göre 10 sandalye kaybeden Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ise 24 sandalye ile üçüncü sıraya geriledi. 2021 seçimlerinde Hristiyan Demokratlar Birliğinden (CDA) seçilen ve daha sonra ayrılarak yeni parti kuran Pieter Omzigt'in lideri olduğu, ilk defa seçimlere katılan Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) 20 sandalye ile dördüncü oldu.

AW082430_01

Bir önceki seçime göre koalisyon partilerinden Demokratlar 66 (D66) 24'ten 10'a, CDA 15'ten 5'e ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5'ten 3 sandalyeye düştü. Üyelerinin çoğunluğu Türk ve diğer Müslümanlar olan Denk Partisinin milletvekili sayısı ise bir önceki seçime göre değişmeyerek 3 oldu.

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK

Resmi sonuçlar ise seçimlerin yapıldığı tarihten en erken 8 gün sonra açıklanacak. Sonuçların resmiyet kazanmasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak. En fazla milletvekili çıkaran partinin diğer partilere hükümet kurma teklifi götüreceği sürecin, günler, haftalar hatta aylar sürebileceği belirtiliyor. Ülkede daha önce hükümet 2021'deki seçimin ardından 229 günde kurulmuş, bu süreç 2017’de 225 gün, 1977'de 208 gün, 2012'de ise 54 gün almıştı.

2023-11-22T205509Z_914003213_RC2KI4AL22DU_RTRMADP_3_NETHERLANDS-ELECTION-REACTIONS-WILDERS

Hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı ülkede koalisyon hükümeti için en az 76 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

YEŞİLGÖZ-ZEGERIUS, WILDERS İLE KOALİSYONA AÇIK

Ailesi Türkiye'den Hollanda'ya göç eden, geçici hükümetin Adalet ve Güvenlik Bakanı Yeşilgöz-Zegerius, İslam karşıtı ve aşırı sağcı Wilders liderliğindeki PVV ile koalisyona kapıları açık bırakıyor.
2023-11-21T200245Z_1231212929_RC2VH4AHGWOG_RTRMADP_3_NETHERLANDS-ELECTION-DEBATE
Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte'nin liderliğinden sonra VVD'nin başına geçen Yeşilgöz-Zegerius, 2018'de VVD partisinden milletvekili olduğu dönemde, Hollanda Parlamentosunun, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanıyan tasarısını desteklemişti. Öte yandan Yeşilgöz-Zegerius, ülkede hukuk eğitimi olmayan ilk adalet bakanı olarak tarihe geçmişti.
2023-11-22T162657Z_542919603_RC29I4AABI5X_RTRMADP_3_NETHERLANDS-ELECTION-VOTING-YESILGOZ
Hollanda'da VVD, CDA, D66 ve CU'den oluşan koalisyon hükümeti, göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle 7 Temmuz 2023'de istifa etmişti. (İHA-AA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talihsiz kaza! İş yerinin önünde otururken öldüTalihsiz kaza! İş yerinin önünde otururken öldü
Kulisleri hareketlendiren iddia: Yavaş, Akşener ile görüşecek Kulisleri hareketlendiren iddia: Yavaş, Akşener ile görüşecek
Erdoğan’dan İBB adayı sorusuna yanıt!Erdoğan’dan İBB adayı sorusuna yanıt!
Anahtar Kelimeler:
seçim Hollanda
En Çok Okunan Haberler
Yeni evlenen gençlere kredi desteği yasalaştı!

Yeni evlenen gençlere kredi desteği yasalaştı!

Yapay zeka, Türkiye'nin EURO 2024'teki grubunu belirledi!

Yapay zeka, Türkiye'nin EURO 2024'teki grubunu belirledi!

'Yazın bir kenara' dedi, Ümit Özlale iddiası dikkat çekti

'Yazın bir kenara' dedi, Ümit Özlale iddiası dikkat çekti

Belediye işçisinin tekme attığı poşetten el bombaları çıktı

Belediye işçisinin tekme attığı poşetten el bombaları çıktı

Türkiye'ye doğru yaklaşıyor! Şimdi de 'bomba siklon' uyarısı

Türkiye'ye doğru yaklaşıyor! Şimdi de 'bomba siklon' uyarısı

Marketlerden toplatıldı! Ölümcül salgında vakalar yayıldı: "Satın alan derhal çöpe atsın"

Marketlerden toplatıldı! Ölümcül salgında vakalar yayıldı: "Satın alan derhal çöpe atsın"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Tacizci dadı skandalı! 16 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

Tacizci dadı skandalı! 16 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.