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Hollanda'da polisin cinayet sandığı vakanın altından 'kardan adam' çıktı

11.02.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Hollanda'da polisin cinayet sandığı vakanın altından 'kardan adam' çıktı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da devriye gezen polisler 'yerde yatan cesedin' aslında bir kardan adam olduğunu anladı.

Amsterdam'ın en büyük parklarından Oosterpark'da devriye gezen polisler 'yerde yatan bir ceset' görmelerinin ardından araştırma yapmak için olay yerine gitti.

Ancak ürpertici görüntüye daha yakından baktıklarında, 'yerde yatan kurbanın' aslında sırt üstü yatar şekilde yapılmış bir kardan adamdan ibaret olduğunu keşfettiler.

Amsterdam polisinin Facebook sayfasında paylaşılan fotoğraflar çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Ülkede 2010'dan beri en şiddetli kış yaşanıyor. Bu nedenle hafta başında kırmızı kodlu acil durum ilan edilmiş ve pazar günü tüm tren seferleri iptal edilmişti.

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