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Hollanda'da protesto: Mark Rutte dans etmesini bilmiyor

11.09.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda’da binlerce gösterici etkinlik ve eğlence sektörünün tekrar açılması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Göstericilerin ellerinde "Mark Rutte dans etmesini bilmiyor", "Birisiyle dans etmek istiyorum" gibi sözlerin yazılı olduğu dövizler taşıdığı görüldü.

Hollanda'da protesto: Mark Rutte dans etmesini bilmiyor

Lahey, Amsterdam, Eindhoven, Tilburg, Utrecht, Leiden, Groningen, Enschede, Nijmegen ve Maastricht kentlerinde aynı anda düzenlenen “UnmuteUs" (Sesimizi aç) adlı protestolara toplam 150 bin gösterici katıldı.

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Lahey kentindeki Malieveld Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, müzik ve dans eşliğinde yapılan yürüyüşte Hollanda Parlamentosunun yanından geçerek tekrar Malieveld meydanına döndü.

Göstericiler, 4 bin işletmecinin ve yüzlerce sanatçının desteklediği protestoda, hükümetin birçok Kovid-19 tedbirini kaldırmasına rağmen etkinlik ve eğlence sektörünün 1,5 yıldır kapalı kalmasına tepki gösterdi.

"MARK RUTTE DANS ETMESİNİ BİLMİYOR"

Ellerinde "Birisiyle dans etmek istiyorum", "Mark Rutte dans etmesini bilmiyor", "Ay'da dans ediliyor mu?", "Eğlence hakkın için mücadele et" ve "Dans beraber yapılır" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, hükümetten etkinlik ve eğlence sektöründe de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasını istedi.

Trafiğin aksamasına neden olan yürüyüşe polis müdahalede bulunmadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Hollanda
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