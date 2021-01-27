Hollanda'da protestolar durmuyor: 470 gözaltı!

Polis pazartesi günü 10 ayrı şehirde dükkanları yağmalayan ve güvenlik güçleriyle çatışan 180 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Dördüncü günde gözaltı sayısı 470'e çıktı.

Ülkede yeni vaka sayısının düşmesine rağmen Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün (RIVM) İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan yeni türün tespit edildiğini açıklamasının ardından cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Kararla birlikte ülkenin birçok kentinde protestolar düzenlendi. Polis göstericilere sert şekilde müdahale ederken, birçok dükkan olaylar sebebiyle erken kapattı.

Güvenlik görevlileriyle göstericiler arasında çıkan olaylar, Hollanda'nın modern tarihinde ilk kez görülen eylemlere sahne oldu. Polis bazı sokakları yaya trafiğine kapattı, göstericilere cop ve koruyucu kalkanlarla müdahale etti. Bazı bölgeler helikopter desteğiyle taranırken, eylemciler polis otobüs ve araçlarına saldırdı.

Bir grup gencin ekiplere havai fişekler attığı görülürken, bazı süpermarketler eylemciler tarafından yağmalandı, birçok dükkanın camları kırıldı, araçlar ve çöp konteynerleri ateşe verildi. Hollanda'nın liman şehri Roterdam'da 10 polis memuru ve 2 foto muhabiri yaralanırken, 60 gösterici gözaltına alındı.