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Hollanda'da protestolar durmuyor: 470 gözaltı!

27.01.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Hollanda'da protestolar durmuyor: 470 gözaltı!

Covid-19 sebebiyle II. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez sokağa çıkma yasağı uygulanan Hollanda'da kısıtlamaya karşı ülke genelinde başlayan protestolar dördüncü gününde de devam etti.

Polis pazartesi günü 10 ayrı şehirde dükkanları yağmalayan ve güvenlik güçleriyle çatışan 180 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Dördüncü günde gözaltı sayısı 470'e çıktı.

Ülkede yeni vaka sayısının düşmesine rağmen Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün (RIVM) İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan yeni türün tespit edildiğini açıklamasının ardından cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Kararla birlikte ülkenin birçok kentinde protestolar düzenlendi. Polis göstericilere sert şekilde müdahale ederken, birçok dükkan olaylar sebebiyle erken kapattı.

Güvenlik görevlileriyle göstericiler arasında çıkan olaylar, Hollanda'nın modern tarihinde ilk kez görülen eylemlere sahne oldu. Polis bazı sokakları yaya trafiğine kapattı, göstericilere cop ve koruyucu kalkanlarla müdahale etti. Bazı bölgeler helikopter desteğiyle taranırken, eylemciler polis otobüs ve araçlarına saldırdı.

Bir grup gencin ekiplere havai fişekler attığı görülürken, bazı süpermarketler eylemciler tarafından yağmalandı, birçok dükkanın camları kırıldı, araçlar ve çöp konteynerleri ateşe verildi. Hollanda'nın liman şehri Roterdam'da 10 polis memuru ve 2 foto muhabiri yaralanırken, 60 gösterici gözaltına alındı.

Ulusal Polis Sözcüsü Suzanne van de Graaf, "Daha önce de gösteriler oldu ancak ülke genelinde bir kaç gece devam eden protesto çok sık yaşanmıyor" dedi. Graaf olayların ülkede "sorunlu" olarak kabul edilen bölgelerde değil, çok daha geniş çaplı yaşandığının altını çizdi ve son birkaç günlük periyotta toplamda 470 kişinin çıkan eylemlerde gözaltına alındığını kaydetti.

KISITLAMALAR SONRASI VAKA SAYILARI AZALDI

Hollanda'da geçtiğimiz aralık ayının ortasından beri okullar ve mağazalar kapalı durumda. Ülkede bar, lokanta ve kafelerse yaklaşık 3 aydan beri kapalı ya da sadece paket servisi yapıyor.

Hollanda'da Covid-19 sebebiyle yaşanan can kaybı 14 bin eşiğine yaklaştı. Vaka sayısı ise 950 bini aşmış durumda. Ülkede uygulanan kısıtlamalar sonrası vaka sayısında geçen haftadan itibaren yüzde 10'a yakın düşüş görülmüştü.

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