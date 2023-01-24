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Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Kurpershoek kimdir? Türkiye, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından harekete geçti!

24.01.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Kurpershoek, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Pegida'nın Hollanda lideri Edwin Wagensveld'ın Kur'an-ı Kerim yakması üzerine Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Kurpershoek Dışileri'ne çağrıldı. Peki, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Kurpershoek kimdir? İşte detaylar...

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Kurpershoek kimdir? Türkiye, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından harekete geçti!

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Kurpershoek hakkında çıkan son dakika haberleri sonrası birçok vatandaş internette araştırma yapıyor. Pegida'nın Hollanda lideri Edwin Wagensveld'ın Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Kurpershoek Dışileri'ne çağrıldı. İşte, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Kurpershoek'ın biyografisi ve görevleri...

HOLLANDA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MARCEL KURPERSHOEK KİMDİR?

Marcel Kurpershoek 17 Mayıs 1949 yılında Hollanda'nı Lahet kentinde dünyaya geldi.

Marcel Kurpershoek; Leiden Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Körfez ve Arap Yarımadası'nda geleneksel bir sanat olan Nabati şiiri ve Bedevi kültürü üzerine araştırma yapan Kurpershoek Mısır'da (modern Mısır edebiyatı üzerine doktorasını yaptı), Suriye'de, Suudi Arabistan'da Hollandalı bir diplomat olarak ve Pakistan ve Afganistan'da, Türkiye'de ve Polonya'da Hollanda büyükelçisi olarak ve İstanbul merkezli Hollanda'nın Suriye özel temsilcisi olarak çalıştı.

Marcel Kurpershoek, Hollanda'nın mevcut Ankara Büyükelçisidir.

HOLLANDA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Hollanda'nın Lahey kentinde pazar günü Kur'an-ı Kerim kullanarak çirkin gösteriye imza atılmıştı. Bunun üzerine Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlıktan skandal olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak’ta kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz.

İsveç’in ardından bu kez Hollanda’da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa’da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır.

Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca birarada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda’nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir.

Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesini bekliyoruz."

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Kur'an-ı Kerim son dakika

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