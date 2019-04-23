Hollanda savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti (2) - Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz.

----------------------

YENİDEN

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Hollanda Donanması’na ait F805 borda numaralı ‘HNLMS Evertsen’ adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 17.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Hollanda Donanması’na ait F805 borda numaralı ‘HNLMS Evertsen’ adlı savaş gemisi, manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 18.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Hollanda savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisin boğaz geçişine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

FOTOĞRAFLI



