HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda'da Afganistan krizi: Dışişleri Bakanı Kaag'ın ardından Savunma Bakanı Bijleveld de istifa etti

Hollanda'da Afganistan krizi: Dışişleri Bakanı Kaag'ın ardından Savunma Bakanı Bijleveld de istifa etti

17.09.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da, Afganistan'daki büyükelçilik çalışanları ile diğer personelin tahliyesi konusunda yaşanan tartışma, geçici hükümetteki ikinci bakanın da istifa etmesine neden oldu. Haklarında verilen gensoru önergesinin kabul edilmesinin ardından Perşembe günü istifasını açıklayan Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag'ı, Cuma günü de Savunma Bakanı Ank Bijleveld izledi. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda'da Afganistan krizi: Dışişleri Bakanı Kaag'ın ardından Savunma Bakanı Bijleveld de istifa etti

Hollanda'da, Afganistan'daki büyükelçilik çalışanları ile diğer personelin tahliyesi konusunda yaşanan tartışma, geçici hükümetteki ikinci bakanın da istifa etmesine neden oldu.

Haklarında verilen gensoru önergesinin kabul edilmesinin ardından Perşembe günü istifasını açıklayan Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag'ı, Cuma günü de Savunma Bakanı Ank Bijleveld izledi.

Bijleveld, mensubu olduğu Hıristiyan Demokrat Parti'nin (CDA) yetkili kurullarıyla yaptığı görüşmenin ardından istifa kararı aldı.

Hakkındaki gensoru önergesinin 72'ye karşı 78 oyla kabul edilmesinden sonra, önceliğinin halen Afganistan'da kalan personelin güvenliği olduğu gerekçesiyle istifa etmeyeceğini açıklayan Bijleveld, bir gün sonra bu kararından vazgeçti.

Ank Bijleveld, konumu ile ilgili tartışmalar nedeniyle bakanlık görevine devam edemeyeceğini açıkladı.

Bijleveld, Afganistan'da ön cephede yer alan kadın ve erkekler için, başladığı görevi bitirmek amacıyla ilk gün istifa etmediğini söyledi.

'Halkıma karşı sorumluluğumu artık iyi bir şekilde yerine getiremem'

Halen Afganistan'da bulunan ve kendilerine güvenen yerel tercümanları güvenli bir yere getirme görevini yerine getirmek için çaba harcadığını vurgulayan eski bakan, gensoru önergesinden sonra bunun artık mümkün olmadığını fark ettiğini söyledi.

Görevde kalmasının tartışma konusu olduğunu belirten Bijleveld, "Sonuç olarak, halkıma karşı sorumluluğumu artık iyi bir şekilde yerine getiremem" diye konuştu.

Ank Bijleveld'den boşalan Savunma Bakanlığı görevine, yeni hükümet kurulana kadar Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus vekalet edecek.

Sigrid Kaag

Hollanda Temsilciler Meclisi'nde Perşembe günü gerçekleştirilen Afganistan konulu özel oturumda, hükümetin, Kabil'deki tahliyeler konusunda başarısız olduğu ve geç kaldığı savunuldu.

Hükümeti ağır dille eleştiren muhalefet partilerinin Dışişleri Bakanı Kaag ve Savunma Bakanı Bijleveld hakkında verdikleri gensoru önergesi, geçici hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Birlik Partisi'nin (CU) de desteğiyle kabul edildi.

Bunun üzerine Dışişler Bakanı Kaag, siyasi sorumluluğu kabul ettiğini belirterek, "Politikaları parlamento tarafından onaylanmayan bir bakan görevinde kalmamalıdır" diyerek istifasını açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadan sinsice yaklaştı! 16 yaşındaki çocuk hiçbir şey anlamadıArkadan sinsice yaklaştı! 16 yaşındaki çocuk hiçbir şey anlamadı
Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!
Hollanda'da oklu saldırı dehşeti! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralıHollanda'da oklu saldırı dehşeti! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.