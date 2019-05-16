LAHEY (AA) - Hollanda'da Hayvanları Koruma Partisi (PvdD), kamuoyunda "helal kesim yasağı" diye tanımlanan hayvanların uyuşturulmadan kesilmesinin yasaklanması için parlamentoya yasa tasarısı sundu.

PvdD lideri Marianne Thieme, sosyal medya hesabından, "Uyuşturulmadan kesimi durdur." ifadesini kullandığı paylaşımı ile yasa tasarısı önergesininin Temsilciler Meclisine sunulduğunu açıkladı.

Önergede, ülkede hayvanların kesilmeden önce uyuşturulması teklif ediliyor. Yasa tasarısında mezbahaların yeni yasaya hazırlanabilmesi için 5 yıl geçiş süresi tanınıyor.

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirme bulunan Denk Partisi Genel Başkanı Selçuk Öztürk, sunulan yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde oylamaya sunulmasının aylar sürebileceğini belirterek, bu süreçte siyasi partilerle, Müslüman ve Yahudi kuruluşları ve farklı sivil toplum örgütleri ile yasanın engellenmesi için lobi çalışması yapacaklarını söyledi.

Öztürk, "PvdD hayvanların acı çekmemesi için mücadele verdiğini söylüyor fakat bu yasa tasarısı ile Müslümanların ve Yahudilerin din hürriyetini engellemiş oluyor. İyi bir lobi çalışması yapılırsa benzer bir yasa tasarısının 2012'de Hollanda Senatosunda engellendiği gibi şimdi de başarabiliriz. Bu konuda daha önce bir tecrübemiz olduğu için bütün tecrübelerimizi ve imkanlarımızı kullanıp Müslümanların helal kesime devam edebilmesini sağlayacağız inşallah." dedi.