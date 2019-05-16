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Hollanda'da "helal kesim yasaklansın" istemiyle yasa teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi, hayvanların uyuşturulmadan kesilmesinin yasaklanması için yasa tasarısı sundu - Danıştay, sunulan yasa tasarısı ile din özgürlüğünün aşırı derecede kısıtlandığı gerekçesiyle teklifin tekrar gözden geçirilmesi tavsiyesinde bulundu - Denk Partisi Genel Başkanı Selçuk Öztürk: - "Parti, hayvanların acı çekmemesi için mücadele verdiğini söylüyor fakat bu yasa tasarısı ile Müslümanların ve Yahudilerin din hürriyetini engellemiş oluyor"

LAHEY (AA) - Hollanda'da Hayvanları Koruma Partisi (PvdD), kamuoyunda "helal kesim yasağı" diye tanımlanan hayvanların uyuşturulmadan kesilmesinin yasaklanması için parlamentoya yasa tasarısı sundu.

PvdD lideri Marianne Thieme, sosyal medya hesabından, "Uyuşturulmadan kesimi durdur." ifadesini kullandığı paylaşımı ile yasa tasarısı önergesininin Temsilciler Meclisine sunulduğunu açıkladı.

Önergede, ülkede hayvanların kesilmeden önce uyuşturulması teklif ediliyor. Yasa tasarısında mezbahaların yeni yasaya hazırlanabilmesi için 5 yıl geçiş süresi tanınıyor.

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirme bulunan Denk Partisi Genel Başkanı Selçuk Öztürk, sunulan yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde oylamaya sunulmasının aylar sürebileceğini belirterek, bu süreçte siyasi partilerle, Müslüman ve Yahudi kuruluşları ve farklı sivil toplum örgütleri ile yasanın engellenmesi için lobi çalışması yapacaklarını söyledi.

Öztürk, "PvdD hayvanların acı çekmemesi için mücadele verdiğini söylüyor fakat bu yasa tasarısı ile Müslümanların ve Yahudilerin din hürriyetini engellemiş oluyor. İyi bir lobi çalışması yapılırsa benzer bir yasa tasarısının 2012'de Hollanda Senatosunda engellendiği gibi şimdi de başarabiliriz. Bu konuda daha önce bir tecrübemiz olduğu için bütün tecrübelerimizi ve imkanlarımızı kullanıp Müslümanların helal kesime devam edebilmesini sağlayacağız inşallah." dedi.

Hollanda Danıştayından yasa tasarısı önergesi ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, hayvan haklarının korunmasının sosyal öneminin kabul edildiği fakat bununla birlikte PvdD'nin sunduğu önergenin din özgürlüğünü aşırı derecede kısıtladığı belirtildi.

Danıştay, bu nedenle PvdD'nin teklifini tekrar gözden geçirmesi tavsiyesinde bulundu.

- Ülkede "helal kesim yasağı" yasa tasarısı daha önce de sunulmuştu

28 Haziran 2011'de parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde "helal kesim yasağı" yasa tasarısı, büyük oy farkıyla kabul edilerek parlamentonun üst kanadı Senato'ya gönderilmiş ve 2012 yılında burada 21'e karşı 51 oyla reddedilmişti.

Senatoda bulunan senatörler, Hollanda Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisinden geçen kanunları onaylama ve veto yetkisine sahip.

Hollanda'da Müslümanlar ile Yahudileri yakından ilgilendiren hayvanların uyuşturulmadan kesilmesinin yasaklanmasına yönelik yasa tasarısının Senatodan dönmesi memnuniyetle karşılanmıştı.

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Hayvanlar Partisi helal kesim yasağı Hollanda yasa tasarısı önergesi

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