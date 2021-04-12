Hollanda'da koronavirüs araştırmasına göre tiyatrolar bazı önlemlerle sosyal mesafe olmadan açılabilir

Hollanda'da hükümet ve etkinlik sektörünün girişimiyle gerçekleştirilen Fieldlab (saha laboratuvarı) deneyi, tiyatro, gösteri ve konferansların bazı önlemler çerçevesinde sosyal mesafe zorunluluğu olmadan yeniden güvenli bir şekilde açılabileceğini ortaya koydu. Koronavirüs salgını döneminde kitlesel etkinliklerin nasıl gerçekleştirileceğinin test edildiği araştırmanın ilk sonuçları açıklandı. Fieldlab araştırmacıları, birkaç aydan bu yana seyircili olarak gerçekleştirilen tiyatro gösterisi, konferans ve konserlerde elde edilen sonuçların oldukça olumlu olduğunu bildirdi. Araştırmacılar, hükümete, kapalı mekanlarda seyircilerin sakin bir şekilde davrandığı ve sabit bir şekilde izlediği etkinliklerin yüzde 50 kapasiteyle yeniden başlatılmasını tavsiye etti. Araştırmacılara göre, kitlesel etkinliklerin seyircili olarak yapılması konusunda "cesaret verici" sonuçlar elde edildi. Bu sonuçlar doğrultusunda 1 Temmuz'dan itibaren tüm salonlar tam kapasiteyle açılabilir. Hükümet ve etkinlik sektörünün girişimiyle Fieldlab deneyi kapsamında Şubat ayından bu yana, tiyatro, konferans, konser ve futbol maçları belirli sayıda izleyicinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Utrecht kentinde 15 gün arayla 500'er kişinin izlediği bir tiyatro gösterisi ile konferans düzenlendi. Kapalı mekanda gerçekleştirilen bu iki deneye katılan kişiler, son 48 saat içinde yapılmış negatif test sonuçlarını gösterdikten ve kapıda ateşleri ölçüldükten sonra salona alındı. İzleyicilerin yüzde 80'i, farklı bölümlere oturtuldu. Seyirciler etkinlikleri, bu bölümlerde maskeli-maskesiz, mesafeli-mesafesiz, yiyecek ve içecek eşliğinde izledi. Bu sırada salondaki havalandırma ile havadaki zerreciklerin yayılması da incelendi. İzleyiciler, etkinlik sonrasında yeniden test yaptırdı. Bu iki etkinliğe ilişkin inceleme sonunda, tiyatro izleyicilerinin yaklaşık yüzde 99'u talimatlara bağlı kaldı ve salonda maske ile oturdu. Tiyatro ve konferans izleyicileri arasında sonradan koronavirüs enfeksiyonlarına rastlanmadı. Çeşitli üniversitelerdeki uzmanlardan oluşan Fieldlab araştırma ekibi, elde edilen sonuçlar ışığında kapalı alanlardaki etkinliklerin seyircili olarak yapılabilmesi için şu önerilerde bulundu: