Hollanda'da koronavirüs uyarılarını dikkate almayan Kral, halkın tepkisi üzerine tatilini yarıda kesti

Hollanda, Yunan adaları da dahil yurtdışındaki birçok noktayı, "zorunlu olmadıkça gidilmemesi gereken" turuncu listeye alırken, Kraliyet ailesinin yazlığının bulunduğu anakara, "gidilebilir ama riskli" olarak tanımlanan sarı listede yer alıyor.

Kral Willem-Alexander ve ailesinin yaşadığı Huis ten Bosch sarayındaki bayrağın indirilmesi, tatil haberini teyit etti. Çünkü bayrağın indirilmesi, Kral'ın ülkede olmadığının resmi onayı anlamına geliyor.

Cuma öğleden sonra Hollanda medyası, Kral Willem-Alexander, Kraliçe Maxima ve üç kızının, sonbahar tatilini geçirmek üzere Yunanistan'ın Mora yarımadasında bulunan yazlık evlerine gittiklerini duyurdu.

Hollanda'da Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda 1 haftalık sonbahar tatili başladı. Hükümet, son günlerde yoğun şekilde artış gösteren koronavirüs enfeksiyonları ile mücadele edebilmek için, halka tatilde mümkün olduğunca evde kalmaları uyarısında bulundu.

Hollanda'da hükümetin "zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması" uyarısına rağmen Cuma günü eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a tatile giden Kral Willem-Alexander, halkın yoğun tepkisi üzerine tatilini yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı.

Siyasi partilerden tepki

Bakanlar kurulu sonrası Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge sorular üzerine, Kral'ın yurtdışı tatilinden haberdar olmadığını söyledi. Hollanda Sağlık Bakanı, Willem-Alexander'in davranşlına şaşırdığını belirterek, koronavirüs önlemlerinin Kral da dahil herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

Hükümet üyeleri, kabine toplantısı sonrası, sonbahar tatilinde yurtdışına çıkılmaması ve mümkün olduğunca evde kalınması çağrısını yineledi.

Meclisteki siyasi parti temsilcileri de Hollanda Kralı'nın davranışını, "anlayışsızlık" olarak değerlendirdi.

Kral'ın halka örnek olması gerektiğini vurgulayan iktidar ve muhalefet partisi temsilcileri, "Evi sarı bölgede de olsa, bütün Hollandalılar gibi Kral da dört hafta boyunca hükümetin aldığı karar uymak ve ülkesinde kalmak zorunda" dedi.

Siyasi partiler, Hollanda'nın ikinci dalga enfeksiyonların arttığı bir süreçte eve kapanmasına rağmen, Kral'ın bu davranışının, hükümetin uygulamaları ile çeliştiğini savundu. Muhalefetteki Yeşil Sol Parti, bu konuda hükümetten açıklama istedi.