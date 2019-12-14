Hollandalı sendika haftalık çalışma süresinin 30 saate düşürülmesini istiyor

Hollanda'nın en köklü işçi örgütlerinden biri olan Hıristiyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CNV), ülkede haftalık toplam mesai süresinin 30 saate indirilmesini istiyor. Sendika buna karşılık maaşların da azaltılmamasını talep ediyor. CNV Başkanı Piet Fortuin, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, haftalık çalışma süresinin 30 saate indirilmesi için çaba harcayacaklarını söyledi. Sendikaya göre, çalışma saatlerinin azaltılması, verimliliği arttıracak. Hollanda'nın en büyük işçi örgütlerinden biri olan, 100 yıllık geçmişe sahip sendika, daha önce 40 saat olan haftalık çalışma süresinin önce 38'e, bir sonraki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ise, 36'ya indirilmesini sağlamıştı. CNV'nin yeni hedefi, haftalık çalışma süresinin 30 saate indirilmedi. Hollanda'da yayımlanan de Telegraaf gazetesine konuşan CNV Başkanı Fortuin, "Çalışanları iş yükü çok fazla ve birbirimizi delirtiyoruz" dedi. Sendikanın araştırmasına göre, çalışanların yüzde 54'ü yoğun iş yükü altında esiliyor, yüzde 16'sı da "tükenmişlik sendromu" ile karşı karşıya.

Hollanda İstatistik Kurumu verilerine göre, 2018 yılında 1,3 milyon çalışan, tükenmişlik sorunu yaşadı. Bu da, 2,8 milyar euroluk bir maliyete yol açtı. CNV'ye göre, işçilerin daha az devamsızlığı işverenler için daha düşük maliyet getiriyor. Çalışanların iş ve özel yaşamı arasında daha iyi bir denge sağlanması gerektiğini savunan CNV Başkanı Fortuin, haftalık 30 saatlik çalışmanın, sorunları en aza indireceği görüşünde. Fortuin, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, çalışanların haftada en fazla 30 saat mesai yapması için mücadele edeceklerini söyledi. Haftalık 30 saat mesai ve aynı ücret konusunda ısrarcı olan sendika, bu öneriyi hükümetle de görüşecek. Haftalık 30 saatlik mesai, ilk olarak İsveç'te yaşama geçirilmişti. Göttenberg kentindeki bir huzurevinde başlatılan haftada 5 gün 6 saat mesai uygulaması ile çalışanların daha verimli hale geldiği belirlendi. Çalışanlardaki daha az yorgunluk, stres ve devamsızlık nedeniyle iş kalitesi ve müşteri memnuniyetinin arttığı gözlendi. Toyota Bakım Merkezi ve İskoçya'daki bazı şirketler de, 6 saatlik mesai modelini uygulamaya başladılar.