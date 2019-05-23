Hollandalı Türkler sandık başında

Hollanda DENK Partisi Genel Başkanı Tunahan Kuzu ve Avrupa Parlamentosu adayı Ayhan Tonca, Avrupa Parlamentosu seçimleri için oylarını kullandı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri için 13 milyon kişinin sandığa gittiği Hollanda’da 16 partiden 308 aday, 26 sandalye için yarışıyor. DENK Partisi Genel Başkanı Tunahan Kuzu ve partinin Avrupa Parlamentosu adayı Ayhan Tonca seçimlerde oy kullandı.

Son anketlerde Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin partisi Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ve Mart ayındaki eyalet seçimlerinde en çok oyu alan aşırı sağcı Demokrasi İçin Forum Partisi’nin (FvD) yüzde 15’er oy alması bekleniyor. Sosyal Demokrat İşçi Partisi (PvdA) ise yüzde 13 ile Mart ayındaki seçimleri üçüncü sırada tamamlamıştı.

Ülkede 2014 yılında yapılan AP seçimine katılım yüzde 37 düzeyinde kalmıştı.

