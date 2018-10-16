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Hollywood Kadınları törenine Lady Gaga damgası!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 16.10.2018 15:59 | Son Güncelleme

Beverly Hills’teki Four Seasons Hotel’de Elle dergisinin Hollywood Kadınları (Women in Hollywood) kutlaması yapıldı. Pekçok ünlü oyuncu kırmızı halıda şıklık yarışı içindeydi. Gecenin en dikkat çeken ismi ise Lady Gaga oldu. Kendi bedeninden oldukça büyük bir takım giyen Gaga, sosyal medyada gündem oldu.

Hollywood Kadınları törenine Lady Gaga damgası!

Beverly Hills’teki Four Seasons Hotel’de Elle dergisinin düzenlediği Hollywood Kadınları (Women in Hollywood) kutlamasına pek çok ünlü oyuncu katıldı.

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Kırmızı halının en dikkat çeken iki ismi Lady Gaga ve Charlize Theron oldu. İşte Elle'in Hollywood Kadınları gecesine katılan ünlüler ve seçtikleri kıyafetler...

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Lady Gaga, derin dekolteli Marc Jacobs tasarımı salaş takım elbisesiyle gecenin en farklı giyinen ismi oldu. Lady Gaga'nın elbisesi hakkında sosyal medyada, "Bir beden büyük almış, seneye de giyer" şeklinde epsrili yorumlar yapldı.

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Jennifer Lopez, Maticevski elbisesini Jimmy Choo ayakkabıları ile tamamladı.

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Sarah Paulson, Calvin Klein elbisesini Fernando Jorge mücevherleri ve Tyler Ellis clutch çantasıyla tamamladı.

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Charlize Theron, Christian Dior imzalı kıyafetini Anna Sheffield, Ana Khouri ve Jacquie Aiche imzalı mücevherleriyle tamamladı.

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Sara Sampaio. Elbise: Julien Macdonald

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Kate Beckinsale. Elbise: Zuhair Murad

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Ellen Pompeo. Elbise: Calvin Klein

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Keira Knightley.


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Hollywood Kadınları Women in Hollywood Elle dergisi Lady Gaga Charlize Theron

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