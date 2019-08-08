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Honda, Çin'deki 222 bin 674 aracını geri çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 17:06 | Son Güncelleme

Honda, Çin'deki 222 bin 674 aracını geri çağırdı

PEKİN (AA) - Japon otomotiv şirketi Honda'nın Çinli ortağı Guangcou Automobile Group Co. Ltd (GAC Group), Çin'deki 222 bin 674 aracı, motor sistemindeki kusur nedeniyle geri çağırdı.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Honda'nın Çinli ortağı GAC Group, 222 bin 674 aracı motor sistemlerinde bulunan soğutucu cihazlardaki kusur nedeniyle geri çağırdı.

Geri çağırma işlemi, 30 Ağustos'ta başlayacak ve 25 Temmuz 2017-7 Ağustos 2019'da üretilen "Accord sedan" modelini kapsayacak.

Araçların kusurlu parçaları ücretsiz değiştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Accord sedan çin Guangcou Automobile Group Co. Ltd Honda

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