Honda Jazz ve Jazz Crosstar Türkiye’de satışa çıkıyor

Honda’nın ‘Elektrikli Vizyon Stratejisi' kapsamında oluşturulan 'e:TECHNOLOGY' markası altında e:HEV logosunu taşıyan ve iki motorlu hibrit güç-aktarma sistemine sahip ilk model olan yeni Honda Jazz ve ailenin yeni üyesi Jazz Crosstar Türkiye’de satışa sunuluyor. Faydanın estetiği anlamına gelen ‘Yoo no bi’ felsefesi ile tasarlanan 4’üncü nesil Jazz, bu tasarım anlayışı ile konfor ve kullanışlılığı bir arada sunuyor. İşlevsel ve sade bir tasarımla donatılarak gündelik hayatı kolaylaştıran Yeni Honda Jazz’da modelin bilinen ana hatları korunurken modern çizgileri de aracı yeni görünümüne kavuşturuyor. DETAYLARDA GİZLENEN TASARIM FARKI Honda mühendisliği ve tasarım felsefesinin en başarılı örneklerinden biri olarak hibrit güç-aktarma sistemine ait bileşenler, şasi ve motor bölmesine zekice entegre ediliyor. Bu sayede Jazz’a özgü iç mekan genişliği ve pratikliği korunurken; yeni ve modern bir güç-aktarım sistemi kullanıma sunuluyor. Jazz için geliştirilen e:HEV teknolojisi, yüksek yakıt verimliliğini, üstün sürüş özelliklerini ve elektrikli sürüşe en yakın deneyimi bir araya getiriyor. Sistem bir adet elektrik motoru, bir adet jeneratör, bir adet 1,5 i-VTEC benzinli motor, lityum iyon batarya ve yenilikçi bir şanzımandan oluşuyor. Yeni Honda Jazz’ın gelişmiş aktif ve pasif güvenlik özellikleri ile sürüş destek sistemleri hem hayatı kolaylaştırıyor hem de üstün bir sürüş güvenliği sağlıyor.

Yeni nesil Jazz ile birlikte aileye katılan Jazz Crosstar versiyonu ise tasarım detaylarıyla SUV benzeri görünümü ile fark yaratıyor. Yerden yüksek yapısı, suya dayanıklı döşemeleri ve entegre tavan rayları ile standart versiyondan ayrışan Jazz Crosstar; iddialı ön ızgara tasarımı, çamurluk kemerindeki siyah kaplamalar ve şık yan eşikler dışında versiyona özgü 16 inçlik gümüş ve siyah alaşımlı jantlarla da SUV esintili görünümüyle dikkat çekiyor. Jazz ailesinin yeni üyesi Crosstar versiyonu, SUV esintilerine sahip tasarım detaylarıyla hareketli yaşam tarzını tercih eden kullanıcılara hitap ediyor. Yeni Jazz Crosstar versiyonu, özel Okyanus Mavisi rengi ile satışa sunuluyor. MOTOR NASIL? Türkiye’de yalnızca gelişmiş hibrit güç-aktarım sistemiyle ilk kez satışa sunulan ve Honda’nın yeni e:HEV logosunu taşıyan yeni Jazz, iç mekan konforu ve pratik kullanım özellikleriyle sınıfının en iyileri arasında yer alırken; üstün performans ve gelişmiş yakıt verimliliğini bir arada sunmak üzere baştan aşağı yeniden tasarlandı. Jazz için geliştirilen e:HEV teknolojisinde sistem; bir adet elektrik motoru, bir adet jeneratör, bir adet 1.5 i-VTEC benzinli motor, lityum iyon batarya, yenilikçi bir sabit oranlı şanzıman ve tüm sistemin birbiriyle uyum içerisinde çalışmasını sağlayan akıllı bir güç kontrol ünitesinden oluşuyor. Elektrik motoru 109 PS / 80 kW sistem gücüne sahip ve 253 Nm tork üretebilirken; yeni Jazz 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor ve 175 km/s maksimum hız değerine ulaşan motor performansıyla dikkat çekiyor. Akıcı bir sürüş deneyimi sunan hibrit sisteme sahip yeni Jazz’ın standart versiyonu 104 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ile 4,6 lt/100 km (WLTP) ve Crosstar versiyonu ise 109 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ile 4,8 lt/100 km (WLTP) değerleri ile çevre dostu yakıt ekonomisiyle fark yaratıyor.

HİBRİT SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR? e:HEV sistem; üstün sürüş keyfi ile yüksek yakıt verimliliği sunmak üzere üç farklı sürüş modundan yararlanıyor. EV Sürüş modunda lityum iyon batarya elektrik motoru daha yoğun bir şekilde beslerken; Hibrit Sürüş modunda iken motor, elektrik jeneratörünü harekete geçiriyor ve jeneratör elektrik motoru besliyor. Benzinli Sürüş modunda ise benzinli motor kilitli bir kavrama üzerinden doğrudan ön tekerlekleri harekete geçiriyor. Genel olarak şehir içi sürüş koşullarında, sistem EV Sürüş ve Hibrit Sürüş arasında geçiş yaparak verimliliği en üst seviyeye taşırken; otoyol sürüşlerinde ve hızlanma anında ise Benzinli Sürüş elektrik motoru tarafından destekleniyor. Hibrit Sürüş modunda benzinli motorun gücü, jeneratör motoru ile bataryayı şarj etmek üzere yönlendiriliyor. Ayrıca Elektrikli Sürüş modu otomobil yavaşlarken de devreye giriyor ve rejeneratif fren yoluyla elde edilen enerji ile bataryayı şarj ediyor. Yolcular tarafından hissedilmeyen sürüş modları arasındaki geçiş için yüksek hızlı elektrik motoru mümkün olduğu kadar hafif, kompakt ve verimli olacak şekilde Honda mühendisleri tarafından geliştirildi. Geleneksel bir şanzıman yerine yeni Jazz, hareketli bileşenler arasında doğrudan bağlantı sağlamak için tek bir sabit dişli oranına sahip olan yeni Elektronik Sabit Hızlı Şanzıman (e-CVT) donanımı ile sunuluyor.

MODERN TASARIM Modern çizgiler ile ikonik Jazz tasarımındaki yeniden yorumu ortaya koyan yeni Jazz, zaman içerisinde kullanım amacına göre şekillendirilen günlük eşyalardaki güzelliğe ve ergonomiye odaklanan ‘Yoo no bi’ tasarım felsefesi ışığında geliştirildi. Honda mühendisleri ve tasarımcıları tarafından baştan aşağı yenilenen Jazz’ın önceki nesildeki ikonik siluetini düz çizgiler ve konturlarla farklılaştıran modern ve minimalist bir yorum ortaya koyulurken; verimliliği ve pratikliği ile kullanıcıların günlük gereksinimlerini karşılayan tamamen yeni bir şehir otomobiline hayat verildi. Kısa burun tasarımı ve uzun tavan çizgisiyle önceki Jazz nesillerinden farkı ilk bakışta dikkat çeken yeni Honda Jazz’ın karakteristik gövde silueti koruyan yeni tasarımı; heyecan uyandıran, modern ve dinamik bir görünüm ortaya koyuyor. Otomobilin gövdesi boyunca uzanan pürüzsüz yüzeyler zarif kıvrımlarla hareketlenirken; ön bölüm, C-sütunları ve arka stop grubu kolay bir şekilde bütünleşerek tasarımda bir denge yaratıyor. Tasarım şıklığı ile fonksiyonelliğin mükemmel bir şekilde harmanlandığı Jazz’da, motor kaputundan başlayarak şık bir şekilde 116 mm’den 55 mm’ye kadar yarıdan fazla incelen A-sütunu tasarımı ile birlikte gizli cam silecekleri daha fazla görüş açısı sağlıyor. A-sütunu tasarımı ve kapıya entegre edilen yan ayna, rüzgar türbülansının neden olduğu gürültüyü ve sürtünmeyi en aza indirerek otomobilin aerodinamik verimliliğini artırıyor. Tavan yüksekliğinin 24 mm azaltılmasıyla öne doğru eğimli bir bagaj kapağı tasarımı uygulanırken; yeni Jazz’da daha kompakt, dengeli ve yolu daha iyi kavrayan olgun bir görünüm elde edildi. Alan kullanımını optimize eden yenilikçi çözümler sayesinde yeni hibrit sisteme rağmen yeni Jazz önceki nesil benzinli versiyondan sadece 16 mm daha uzun ve genişliğinde ise bir fark bulunmuyor.

SINIFININ KONFOR LİDERİ Dış tasarımın yanı sıra iç tasarımda da etkisi görülen ‘Yoo no bi’ felsefesi kabin içindeki yalın, düzenli ve ergonomik kokpit ile üst seviye fonksiyonel özellikler sunuyor. Yeni Jazz’ın modern bir görünüm sunan kaliteli malzemeler ve yumuşak dokunma hissi uyandıran yüzeyleri fark yaratırken; aynı zamanda kullanıcı odaklı konsolun ince ve yatay tasarımı geniş bir görüş alanı sağlıyor ve kabin içi ferahlık hissini güçlendiriyor. Pratik kullanımı ile dikkat çeken 7 inçlik TFT gösterge paneli ve tüm versiyonlarda standart olarak sunulan 9 inçlik HMI dokunmatik ekran ile kullanım kolaylığı sunuluyor. Sürücünün elinin altında ve erişimi kolay kumandalar kullanım ergonomisini destekliyor. Sade ve geniş orta konsol ile kapı panellerindeki kolçakla aynı hizada tasarlanan orta kol dayama sunan yeni Jazz, daha büyük premium otomobillerin kabin içi konsol seviyesini yansıtırken; ince A sütunları, önceki nesilde 69 derece olan yatay görüş açısını 90 dereceye çıkartıyor. Yeni Jazz’ın tasarımında yapılan yenilikler sayesinde ince sütunlar, gizli cam silecekleri ve sade konsol tasarımı, panoramik ön cam ve ön kelebek camları daha fazla görüş alanına imkan yaratırken; aynı zamanda daha aydınlık ve ferah bir kabin içi ortaya çıkıyor.

BAGAJ HACMİ NASIL? Hibrit sisteme ait donanımların Honda mühendisliği ile şasi ve motor bölgesine entegre edilmesiyle bagaj hacmi koltukların kullanım şekline bağlı olarak 298 litre ile 1.205 litre arasında değişim gösteriyor. Hava girişinin ve temel bileşenlerin motorun üstüne yerleştirilmesi sonucunda motor bölümüne entegre edilen elektrik motoru ve jeneratöre ek alan kazandırıyor. Ayrıca alışagelmiş teknolojilere kıyasla güç kontrol ünitesinin (PCU) boyutu yaklaşık yüzde 20 küçülürken; motor bölmesinde yer alan yardımcı 12V akü sayesinde arka kısımda yer açılıyor. Kabin kullanımını optimize eden Jazz’ın sınıfında benzersiz yöntemi ile yakıt deposunun ön koltukların altındaki şasinin ortasına yerleştirilmesi ile hem öne doğru katlanan hem yukarıya doğru kalkan Sihirli Koltukların kullanılması mümkün hale geliyor. Yeni Jazz’ın geniş bagaj açıklığı ve düz yükleme zemini gibi detayları ise bagaj kullanımını kolaylaştırıyor. Jazz’ın gövde dengeleyici koltuk iskeleti, kaliteli dolgu desteği ve 30 mm'lik koltuk dolgu kalınlığı artışı konfor seviyesini yükseltirken; yorgunluğu en aza indirmek için daha fazla bel desteği sağlıyor. Doğal bir ayak yerleşimi sağlayacak şekilde ayak açısını optimize etmek için fren pedalının konumu ve ayar aralığı direksiyonun sürücüye daha yakın olmasını sağlayacak şekilde iyileştirilirken; uzun boylu sürücüler için direksiyon 2 derece daha dik olacak şekilde konumlandırıldı. Sınıfının lideri arka koltuk konforu ile fark yaratan yeni Jazz’ın menteşe yerleri değişen ve dolgu kalınlığı 24 mm artan Sihirli Koltukları sayesinde yolculara daha rahat bir konfor alanı sunuyor. Bağımlı arka süspansiyonun da katkısıyla yeni Jazz, 986 mm arka koltuk bacak mesafesi ile segmentinde öne çıkarken; ön koltuk sırtlıklarına entegre edilen akıllı telefon cepleri kullanım kolaylığı sağlıyor.