Hong Kong’da 'en yüksek alarm' durumuna geçildi

Çin basınına düşen haberlere göre Vuhan’da son günlerde hızla artan salgın nedeniyle mevcut hastanelerin ve doktorların sayısının yeterli gelmemesi üzerine kente yeni hastane ve doktor takviyesi yapılacak.

Sosyal medya üzerinden iptal edildiği duyurulan ve 8-9 Şubat’ta yapılacak maratona 70 bin civarında kişi katılmak için başvurmuştu. Maratonun organizatörü, katılımcılara iptalden dolayı, ödedikleri ücretlerin iade edileceğini duyurdu.

Bununla birlikte koronavirüs salgını altındaki Vuhan’dan Hong Kong’a tüm uçuşlar ve tren seferlerinin virüsün kontrol altına alınması için kesintisiz olarak durdurulduğunu kaydeden Lam, Makau Özel İdari Bölgesi ile Şıncın kentine giden yolcuların ateşini ölçmeyi umduklarını belirtti.

Lam, mevcut durum çerçevesinde 3 Şubat’ta eğitime başlayacak kentteki kreş, ilkokul, ortaokul ve liselerin 17 Şubat’a kadar tatil edildiğini ve kentte 7-8 Şubat’ta düzenlenecek “Standard Chartered Hong Kong” maratonunun iptal edildiğini belirtti.

“South China Morning Post” gazetesinin haberine göre, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yeni koronavirüs salgını nedeniyle yerel hükümetin acil durum uygulamalarını en yüksek alarm seviyesine çıkardığını açıkladı.

Bu kapsamda dün kente bin yataklı bir hastane inşa edileceği açıklamasının ardından bugün de enfekte hastaların kabul edileceği bin 500 yataklı ikinci bir hastane inşa edileceği duyuruldu. Hastanenin inşasının iki hafta içinde bitmesinin beklendiği kaydedildi.

Bununla birlikte Ulusal Sağlık Komisyonu Vuhan’a gönderilmek üzere bin 230 sağlık personelinden altı ekip oluşturdu. Guangdong, Şanghay ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu’dan bir araya getirilen ekiplerin üçü kente ulaştı.

Kentte ayrıca trafik yoğunluğunu azaltmak için özel araçların kullanılması yasaklanırken, yerel hükümet halkın ulaşım ihtiyacını karşılamak için 6 bin taksi kiraladı. Bu taksiler kent sakinlerine ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

“Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler” platformunun verilerine göre, salgından etkilenen kişi sayısı bin 356’ya yükselirken, salgından etkilenmesi şüpheli olan kişilerin sayısı bin 983 oldu.

Virüsün ortaya çıkışından bu yana ülkede 41 kişi hayatını kaybetti. İyileşen 40 kişi de taburcu edildi.