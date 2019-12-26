Hong Kong'da protestolar Noel tatilinde de devam etti

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Noel arifesinde başlayan protestolar, Noel tatilinde de devam etti.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, kent merkezindeki kalabalık alışveriş merkezlerinde (AVM) gösteri yapan protestocular ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

Kentin kuzeyindeki Tai Po bölgesinde Mega Mall'de toplanan yüzlerce siyah maskeli protestocu AVM içinde gösteri yaptı. Barışçı şekilde başlayan gösteride protestoculardan bazılarının bir Tayland restoranını işgal etmesi üzerine polis göstericilere müdahalede bulundu. Polis en az iki göstericiyi gözaltına alırken, olaylar nedeniyle çok sayıda mağaza kepenk indirdi.

Maskeli protestocular, Mong Kok bölgesindeki Moko Mall, Causeway Körfezi bölgesindeki Sogo ve Liman bölgesindeki Tsim Sha Tsui alışveriş merkezlerinde de eylemler düzenledi.

- Polisten silah uyarısı

Hong Kong polisi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yayımladığı mesajda, vatandaşları kentte "ateşli silahların sızdığı" yönünde bilgiler olduğu uyarısında bulundu. Mesajda vatandaşların silahlı kişilere karşı dikkatli olmaları ve bu tip durumlara tanık olduklarında otoritelere bildirmeleri istendi.