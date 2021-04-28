Honor, 40 serisini atlayıp 50 serisine geçiyor!

Honor’un yaklaşmakta olan amiral gemisi cihazının ana özellikleri ortaya çıktı. Cihazın ayrıca Honor 50 Serisi olarak adlandırılması bekleniyor. Honor 50 Pro+‘ın arka tasarımı da şimdiden ortaya çıktı. Bugün, Çin’in ünlü performans testi platformu (Master Lu), sınıfının en iyisi olacak olan Honor 50 Pro+‘ın özelliklerini ortaya çıkardı. Gelin bunlara bir göz atalım.

HONOR 50 PRO+ HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

Resmi olmayan bilgilere göre cihaz uygun fiyatlı bir amiral gemisi olacak. 1440p+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,79 inçlik AMOLED ekran ile gelecek. Cihazda önyükleme için HDR10 + desteği olacak. Cihaz Magic UI 4.0 yazılımını çalıştıracak. Ancak bu noktada cihazda Google hizmetlerinin olup olmayacağı belli değil. Pro+, Snapdragon 888 yonga seti tarafından desteklenecek. Çip, LPDDR5 RAM’e (8GB temel depolama alanı olacak gibi duruyor) ve UFS 3.1 depolamaya (128GB’tan başlayarak) sahip olacak.

Kameraya geçildiğinde, arka tarafta 50MP ana, 13MP ultra geniş ve 8MP telefoto (50 mm veya 2x büyütme) modülleri bulunacak. Cihazda ayrıca bir 3D ToF sensörü de olacak. Ön tarafta 32MP + 8 MP olarak yerleştirilmiş çift kamera modülü olacak. 4.400 mAh pil, 66W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek. Cihazın fiyatlandırması hakkında ise henüz resmi bir bilgi yok.

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