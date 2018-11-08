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Honor 8X dikkatleri üzerine çekiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.11.2018 08:42 | Son Güncelleme

Son dönemde çıkardığı akıllı telefon modelleriyle teknoloji dünyasının yıldızlarından biri halini alan Honor, bu kez 8X ismini verdiği modeliyle karşımızda. Honor 8X, ilk etapta premium tasarım hatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Honor 8X dikkatleri üzerine çekiyor

Ürün, oldukça büyük bir ekrana sahip. Tam 6.5 inch değerden söz ediyoruz ki yanlara doğru kavislendirilmiş cam tasarım ve oldukça inceltilmiş metal çerçeveyle birlikte çok hoş bir görüntü oluşturuyor. Üst kısımda yer alan çentiği de isterseniz ayarlara giderek iptal edebilirsiniz.

Cihazın arka tarafında iki tonlu renkler dikkat çekiyor. Tabii cam tasarım da öyle. Yapay zeka destekli dual kamera ve parmak izi okuyucu sensörün yer aldığı arka bölüm, şık görünmesinin yanında diğer modellerde olduğu gibi parmak izi tutabiliyor ve terlemelere yol açabiliyor.

Bu arada, ürünün parmak izi okuyucu sensörünün gayet hızlı çalıştığını, bunun yanında yüz tanıma sistemi barındırdığını da belirtelim. Yüz tanıma sistemi de özellikle iyi ışıklı ortamlarda hızlı sonuçlar verirken düşük ışıklı koşullarda ufak tefek gecikmeler yaşatabiliyor.

Devasa ekran

6.5 inch değerdeki ekran, IPS LCD teknolojisini kullanıyor ve 1080 x 2340 çözünürlük sunuyor. Başarılı ekran çerçeve oranı sayesinde büyük ekranlı ve geniş çerçeveli pek çok cihaza kıyasla Honor 8X’in tek elde daha rahat bir kullanım sunduğunu söylemeliyiz. Tabii daha iyi bir deneyim için koruyucu kılıfını takarak iki elde kullanmanızı öneririz.

Tabii 6.5 inch değerde ekran, özellikle sosyal medyadaki videoları ve sevdiğiniz dizileri takip etmek için size büyük avantajlar sunuyor. Görüntüler gerçekten hem iç hem de dış mekanlarda gayet net. Aynı anda arkadaşlarınızla farklı açılardan da izleyebiliyorsunuz. Ek olarak, tam ekran modu destekleyen oyunlar da bu ekranda bir başka görünüyor diyebiliriz. Tabii ekran ayarlarına giderek göz konforu modunu aktifleştirebilir, renk sıcaklığı üzerine düzenlemeler de yapabilirsiniz. Büyük ekran demişken, haliyle ekranı ikiye bölerek aynı anda iki farklı işle ilgilenebilirsiniz. Ayrıca ekrandaki işlemlerinizi kaydedip arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz için ekran kayıt özelliği de bulunuyor.

Güncel Android deneyimi

Hisilicon Kirin 710 çipsetine sahip olan telefonda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama bulunuyor. MicroSD desteği de sunan ürün, Android 8.1 Oreo işletim sistem sürümüne sahip. Dolayısıyla oldukça güncel ve kullanıcı arayüzü de gayet akıcı. Uygulamalar arasında özellikle Hi Care dikkat çekiyor diyebiliriz. Burada cihazınızla ilgili bilmediklerinizi öğrenebilir, sorun var mı yok mu görebilir ve çeşitli tavsiyelerle daha gelişmiş bir deneyim elde edebilirsiniz.

Orta seviyede konumlandırabileceğimiz telefonun gündelik kullanımdaki performansı gayet iyi. Sosyal medya uygulamalarını hızlıca kullanabiliyor ve aralarında geçişler yapabiliyorsunuz. Tabii video oyun performansı tarafında güçlü grafiklere sahip güncel oyunlar için çok da güçlü değil, ama Google Play Store’da yer alan pek çok oyunu indirip oynayabilirsiniz.

Gelelim kameralara

Honor 8X’in arka tarafında yapay zeka destekli dual kamera sistemi yer alıyor. 20MP ve derinlik katan 2MP kamera sayesinde özellikle iyi ışıklı ortamlarda net fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Çeşitli modlar var ve yapay zeka desteği sayesinde çektiğiniz pek çok objenin ne olduğunu cihaz anlıyor, ona göre en iyi deneyimi sunmaya çalışıyor. Video tarafında da 60FPS değerde 1080p görüntüyü yakalayabiliyorsunuz.

Ön tarafta da 16MP kamera var. Bokeh efektli selfie’ler ve 1080p videolar çekebiliyorsunuz. Genel olarak ön kameranın da performansını beğendiğimizi söylemeliyiz.

Son sözlere gelirken…

3750mAh pile sahip olan telefon, tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. İsterseniz pil ayarlarına giderek düzenlemeler yapabilir ve performanstan feragat ederek daha uzun süreli kullanım deneyimleri elde edebilirsiniz.
Toparlamak gerekirse Honox 8X, özellikle şık tasarımı ve devasa ekranıyla ön plana çıkıyor. Tabii dual kamera sistemi ve güncel Android işletim sistemi sayesinde de an itibarıyla en dikkat çekici orta seviye Android telefonlardan bir tanesi olduğunu söylemeliyiz.

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Honor 8X akıllı telefon

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