Honor 8X dikkatleri üzerine çekiyor

Ürün, oldukça büyük bir ekrana sahip. Tam 6.5 inch değerden söz ediyoruz ki yanlara doğru kavislendirilmiş cam tasarım ve oldukça inceltilmiş metal çerçeveyle birlikte çok hoş bir görüntü oluşturuyor. Üst kısımda yer alan çentiği de isterseniz ayarlara giderek iptal edebilirsiniz.

Cihazın arka tarafında iki tonlu renkler dikkat çekiyor. Tabii cam tasarım da öyle. Yapay zeka destekli dual kamera ve parmak izi okuyucu sensörün yer aldığı arka bölüm, şık görünmesinin yanında diğer modellerde olduğu gibi parmak izi tutabiliyor ve terlemelere yol açabiliyor.

Bu arada, ürünün parmak izi okuyucu sensörünün gayet hızlı çalıştığını, bunun yanında yüz tanıma sistemi barındırdığını da belirtelim. Yüz tanıma sistemi de özellikle iyi ışıklı ortamlarda hızlı sonuçlar verirken düşük ışıklı koşullarda ufak tefek gecikmeler yaşatabiliyor.

Devasa ekran



6.5 inch değerdeki ekran, IPS LCD teknolojisini kullanıyor ve 1080 x 2340 çözünürlük sunuyor. Başarılı ekran çerçeve oranı sayesinde büyük ekranlı ve geniş çerçeveli pek çok cihaza kıyasla Honor 8X’in tek elde daha rahat bir kullanım sunduğunu söylemeliyiz. Tabii daha iyi bir deneyim için koruyucu kılıfını takarak iki elde kullanmanızı öneririz.