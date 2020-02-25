Honor 9X Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor 9X Pro uzun zamandır sızıntıların başrolüydü. Dün akşam saatlerinde Honor'ın Barcelona'da düzenlediği sanal etkinlikte Honor View 30 Pro'nun ardından Honor 9X Pro'da kendisini gösterdi.

HONOR 9X PRO ÖZELLİKLERİ

Honor 9X Pro 6,59 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile geliyor. Bu ekran tamamen çentiksiz. Honor 9X Pro'da ön kamerayı açılır kapanır bir mekanizma ile kullanılır hale getirmiş. Honor 9X Pro, gücünü ise Huawei üretimi Kirin 810 işlemciden alıyor. Bu işlemciye 6GB RAM ve modele göre değişen 256GB / 512 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Honor 9X Pro'nun arka tarafında ise üçlü bir kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Bu kameralar sırasıyla f/1.8 diyafram değerine sahip 48 MP ana kamera + f/2.4 diyafram değerine sahip telefoto kamera + f/2.4 diyafram değerine sahip 3D derinlik sensörü olarak görev alıyor. Telefonun ön tarafında ise 16 MP ön kamera yer alıyor.

HONOR 9X PRO FİYATI

4000 mAh bataryaya sahip olan Honor 9X Pro, 270 dolardan satışa sunulacak. Honor 9X Pro'nun ülkemiz topraklarında da satışa çıkması bekleniyor fakat resmi Türkiye fiyatı henüz belli değil.

Honor 9X Pro Teknik Özellikler

6,59 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde çentiksiz ekran

Kirin 810 işlemci

6GB RAM

256GB / 512 GB dahili depolama seçenekleri

48 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera

16 MP ön kamera

10W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya

Android 10 (Huawei Mobile Services destekli)

EMUI 10



