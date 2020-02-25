HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Honor 9X Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor 9X Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.02.2020 11:18 | Son Güncelleme

Honor, Honor 9X Pro'yu tanıttı. Barcelona'da düzenlenen sanal lansmanda Honor View 30 Pro'nun ardından Honor 9X Pro'yu tanıtan Honor, orta segmente oldukça güçlü bir telefon üretmişe benziyor. İşte Honor 9X Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Honor 9X Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor 9X Pro uzun zamandır sızıntıların başrolüydü. Dün akşam saatlerinde Honor'ın Barcelona'da düzenlediği sanal etkinlikte Honor View 30 Pro'nun ardından Honor 9X Pro'da kendisini gösterdi.

HONOR 9X PRO ÖZELLİKLERİ

Honor 9X Pro 6,59 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile geliyor. Bu ekran tamamen çentiksiz. Honor 9X Pro'da ön kamerayı açılır kapanır bir mekanizma ile kullanılır hale getirmiş. Honor 9X Pro, gücünü ise Huawei üretimi Kirin 810 işlemciden alıyor. Bu işlemciye 6GB RAM ve modele göre değişen 256GB / 512 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Honor 9X Pro

Honor 9X Pro'nun arka tarafında ise üçlü bir kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Bu kameralar sırasıyla f/1.8 diyafram değerine sahip 48 MP ana kamera + f/2.4 diyafram değerine sahip telefoto kamera + f/2.4 diyafram değerine sahip 3D derinlik sensörü olarak görev alıyor. Telefonun ön tarafında ise 16 MP ön kamera yer alıyor.

HONOR 9X PRO FİYATI

4000 mAh bataryaya sahip olan Honor 9X Pro, 270 dolardan satışa sunulacak. Honor 9X Pro'nun ülkemiz topraklarında da satışa çıkması bekleniyor fakat resmi Türkiye fiyatı henüz belli değil.

Honor 9X Pro Teknik Özellikler

  • 6,59 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde çentiksiz ekran
  • Kirin 810 işlemci
  • 6GB RAM
  • 256GB / 512 GB dahili depolama seçenekleri
  • 48 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera
  • 16 MP ön kamera
  • 10W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya
  • Android 10 (Huawei Mobile Services destekli)
  • EMUI 10


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
RE3 bomba gibi geliyor!RE3 bomba gibi geliyor!
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Honor Honor 9X Pro Honor 9X Pro Özellikleri Honor 9X Pro Fiyatı Huawei android akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Korkunç cinayet! Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü

Korkunç cinayet! Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'daki şehit sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'daki şehit sayısını açıkladı

Maçta kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Maçta kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hepsi yasaklandı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hepsi yasaklandı

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Galaxy Z Flip ilk günde şaşırttı

Galaxy Z Flip ilk günde şaşırttı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uygun fiyatlı amiral gemisi: Honor View 30 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri

Honor View 30 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri

RE3 bomba gibi geliyor!

RE3 bomba gibi geliyor!

Android 11 için Double Tap özelliği test ediliyor

Android 11'e müthiş özellik!

Razer oyuncu ailesini genişletti

Razer oyuncu ailesini genişletti

Chrome zirvenin tek hakimi olmak istiyor

Chrome zirvenin tek hakimi olmak istiyor

Safari virüslere karşı güvenli hale getirildi

Safari virüslere karşı güvenli hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.