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Akıllı tartı Honor Scale 2 Türkiye’de! İşte fiyatı ve özellikleri

04.12.2020 17:37 | Son Güncelleme:
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Akıllı tartı Honor Scale 2 Türkiye’de! İşte fiyatı ve özellikleri

Honor, akıllı tartı Honor Scale 2'yi Türkiye'ye getirdi. Ağırlık ölçmenin yanında farklı değerleri de görüntüleyebilen Honor Scale 2, bazal metabolizma hızını ve kemik mineral içeriğini de kullanıcılara sunuyor. İşte Honor Scale 2'nin fiyatı ve özellikleri.

Honor akıllı telefonlarıyla bilinse de birçok farklı alanda da ürünler üretiyor. Hatta daha önce, Honor'un dizüstü bilgisayar ürettiğini sizlere aktarmıştık. Honor şimdi ise Türkiye'ye yeni bir ürününü daha getirdi; Bu ürün Honor Scale 2 akıllı tartı.

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HONOR SCALE 2 ÖZELLİKLERİ

Honor Scale 2 özellikleri arasında 14 farklı ölçüm özelliği bulunuyor. Bu ölçüm özellikleri; Ağırlık, Vücut Kitle Endeksi (BMI), Vücut Yağ Oranı, Kalp Ritmi, İç Organ Yağ Seviyesi, İskelet Kas Kütlesi ve Vücut Yaşı olarak sıralanıyor. Tabii başka özellikler de mevcut. Ayrıca Bluetooth bağlantısına sahip olan akıllı tartı, geçmiş ölçüm değerlerini de Huawei Sağlık mobil uygulaması üzerinden gösterebiliyor. 50'ye kadar kişinin bilgisi akıllı tartı tarafından saklanabiliyor. Tartının üzerine çıkan kişi, tartı tarafından karıştırılmıyor ve tanınıyor.

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HONOR SCALE 2 FİYATI

Honor Scale 2 fiyatı 229 TL olarak belirlendi. Parlak beyaz renge sahip olan akıllı tartı, online satış kanalları aracılığıyla satın alınabiliyor.

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