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Honor, Çin pazar payını artırıyor

06.08.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon üreticisi Honor’un ocak ayında yüzde 5,1 seviyesinde olan pazar payı, haziran ayında yüzde 8,4’e yükseldi.

Honor, Çin pazar payını artırıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor, bağımsız bir şirket olarak yoluna devam ettiği Çin’de akıllı telefon pazarındaki payını yükseltti. Araştırma şirketi Counterpoint’in son Market Pulse raporuna göre, Honor’un Çin’deki pazar payı, ocak ayındaki yüzde 5,1’lik seviyeyi aşarak haziran ayında yüzde 8,4’e çıktı.

Şirketin satışları aylık bazda mayıs ayında yüzde 38,9, haziranda ise yüzde 27,5 arttı.

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REKOR PAZAR PAYI ELDE EDİLDİ

Honor aynı zamanda 380-600 dolar fiyat aralığındaki online akıllı telefon satışlarıyla da dikkat çekti. Şirket, iki hafta üst üste yüzde 17,9’luk rekor bir pazar payı da elde etti. Açıklamaya göre, Honor’un Çin’deki performansı küresel akıllı telefon pazarına dönüşünün de yolunu açacak.

HONOR MAGIC 3 GELİYOR

Honor Magic 3, 12 Ağustos’ta Çin’de piyasaya çıkacak.

Honor Magic 3 şimdi de AnTuTu’da göründüHonor Magic 3 şimdi de AnTuTu’da göründü

Şirket, açıklamaya göre Qualcomm Snapdragon 888 Plus çipiyle güçlenen yeni Honor Magic 3 serisiyle kendi sınıfının en iyi kamera deneyimini sunmayı hedefliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon
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