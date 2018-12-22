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Honor View 20 fiyat/performansıyla iddialı olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.12.2018 10:46 | Son Güncelleme

Huawei, Honor çatısı altında yepyeni bir üst seviye telefon duyurmaya hazırlanıyor! Honor View 20’nin fiyatı ve Maserati Edition isimli alternatifi ortaya çıktı.

Honor View 20 fiyat/performansıyla iddialı olacak

Huawei’nin alt markası Honor, çarşamba günü yeni bir telefonu ailesine katmaya hazırlanıyor. Bir süredir beklenen View 20 modelinin, Çin fiyatı ve “Maserati Edition” isimli bir versiyonu gün yüzüne çıktı.

Kirin 980 çipset, 48 MP ana sensörlü üçlü arka kamera, 25 MP‘lik sensörün yer aldığı ön kamera deliği, 4000 mAh batarya ve 6.3 inç ekran gibi dikkat çekici özelliklere sahip olacak View 20’nin; 6 GB RAM – 64 GB depolamalı seçeneği Çin’de yaklaşık 410 dolardan satışa çıkacak. Aynı RAM ve 128 GB depolama seçeneği ise 480 dolardan kendisine alıcı bulacak.

Öte yandan açığa çıkan Maserati Edition, standart versiyona kıyasla sadece tasarımsal farklılık içerecek. Teknik detaylarda farklı bir unsur taşımasını beklemediğimiz telefonun, görünüşe göre tasarım anlamında da ciddi değişikliklere sahip olmayacağını görüyoruz. Yine de Maserati Edition hakkında çok az şey biliyoruz ve bu yüzden konuşmak için erken.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Honor akıllı telefon

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