Honor Watch GS Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Honor Watch GS Pro geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. Honor'ın akıllı bilekliklerden sonraki en dikkat çeken modellerinden biri olan Watch GS Pro akıllı saati, tanıtım sonrası yurt dışında satışa sunulmuştu. Fakat artık Honor markalı akıllı saat için yeni bir durak daha açıldı. Bu durak, Türkiye.

HONOR WATCH GS PRO ÖZELLİKLERİ

Honor, akıllı saati Honor Watch GS Pro'yu Türkiye'de satışa çıkardı. Honor Watch GS Pro'nun özelliklerinde ise en çok pil ömrü detayı öne çıkıyor. Zira Honor'ın aktardığına göre bu akıllı saat 25 güne kadar kullanım imkanı sunabiliyor. Fakat GPS modu açık olduğunda saatin kullanım ömrü de kısalıyor. MIL-STD-810G askeri dayanıklılık sertifikası ile gelen Watch GS Pro, 50 metreye kadar suya dayanıklılık da sunuyor. Akıllı saat, diğer rakipleri gibi 100'den fazla aktivite takibi yapabiliyor. Daimi kalp atış hızı ölçümü, SpO2 ölçümü, uyku ve stres takibi yapan Honor Watch GS Pro, 500'e kadar şarkı depolayabiliyor.

HONOR WATCH GS PRO FİYATI

Honor Watch GS Pro fiyatı 1,999 TL olarak açıklanmış durumda. Akıllı saat, kömür siyahı, kil beyazı ve kamuflaj mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile çeşitli mağazalar aracılığıyla satın alınabiliyor.

