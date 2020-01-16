Horozun intikamı! Postacı taş attı, neye uğradığını şaşırdı

İstanbul’da bir postacı, sokakta yürürken kendisine yaklaşan horoza taş attı. Horozun postacıdan intikamı ise sert oldu. Horoz, postacının peşini bırakmadı. Postacıyı takip eden horoz, iki kez saldırdı. Horoza direnmeye çalışan postacı, koşarak bir binaya sığınmak zorunda kaldı.

Postacının horozla mücadelesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde postacının horozla mücadelesi ve kaçarak binaya sığınması görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla yüzlerce yorum aldı.

