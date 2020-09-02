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Hoş geldin 8K: Nvidia GeForce RTX 30 serisi ekran kartları tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

OYUN HABERLERİ  | 02.09.2020 10:48 | Son Güncelleme

Nvidia, düzenlediği etkinlikle Nvidia GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 ve GeForce RTX 3070 ekran kartlarını tanıttı. RTX 30 serisi ekran kartları, yapay zeka destekli performansıyla ve 8K çözünürlük detayıyla ilgi çekiyor. Gelin Nvidia GeForce RTX 30 serisi ekran kartlarının özelliklerine yakından bakalım.

Hoş geldin 8K: Nvidia GeForce RTX 30 serisi ekran kartları tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Nvidia, RTX 2000 serisi ekran kartlarıyla 4K 60 FPS oyun keyfini hayatımıza kazandırdı. Nvidia'nın 2 yıl önce tanıttığı 2000 serisi ekran kartlarından sonra AMD de Nvidia'ya uygun fiyatlı ekran kartlarıyla cevap verdi. Nvidia, dün akşam düzenlediği etkinlikte ise oyun deneyimini 8K'ya çıkartan GeForce RTX 3090 başta olmak üzere, GeForce RTX 3080 ve GeForce RTX 3070 ekran kartlarını ilk kez görücüye çıkarttı.

NVİDİA GEFORCE RTX 3070

Dilerseniz Nvidia GeForce RTX 3070 ile başlayalım. RTX 3070, RTX 2080 Ti’dan daha performanslı. Selefi RTX 2070'den ise yüzde 60 daha hızlı olduğu söyleniyor. 8 GB GDDR6 RAM ile gelen RTX 3070, 4K ve 1440p çözünürlükteki oyunlar RTX 3070'de daha performanslı bir şekilde oynanabiliyor.

RTX 3070

NVİDİA GEFORCE RTX 3080

Nvidia GeForce RTX 3080, Nvidia'nın iddiasına göre selefi RTX 2080’den 2 kata kadar daha hızlı. 10 GB GDDR6X RAM'e sahip olan ve Ampere mimarisi ile gelen RTX 3080, iki fanlı bir kuruluma sahip. AI Tensör Çekirdekleri ise RTX 3080'de artırılmış durumda. HDMI 2.1 desteği yine Nvidia GeForce RTX 3080'de yer alıyor. Şimdi geçelim Nvidia'nın etkinlikteki en dikkat çekici ekran kartı Nvidia GeForce RTX 3090'a.

RTX 3080

AİLENİN EN GÜÇLÜSÜ: NVİDİA GEFORCE RTX 3090

Nvidia GeForce RTX 3090, Nvidia'nın en güçlü ve en pahalı ekran kartı. Oldukça kalın bir tasarıma sahip olan RTX 3090, 24 GB GDDR6 RAM'i, 36 gölgelendirici teraflopuyla ve daha birçok gelişmiş özelliği ile 8K 60 FPS oyunlar oynamayı vadediyor. Böylece geleceğin kapısı ilk kez RTX 3090 ile aranıyor. 8K 60 FPS oyun gerçekten kulağa hoş geliyor ancak bunun için monitörünüzün ve daha birçok bileşeninizin 8K çözünürlüğü desteklemesi gerekiyor.

RTX 3090

NVİDİA GEFORCE RTX 30 SERİSİ EKRAN KARTLARININ FİYATLARI

Nvidia Türkiye, etkinliğin ardından yeni nesil ekran kartlarının fiyatlarını açıkladı. Açıklamaya göre RTX 3080 17 Eylül'de, RTX 3090 24 Eylül'de ve son olarak RTX 3080 ise ekim ayında satışa sunulacak. Fiyatlandırma ise şöyle olacak:

Nvidia GeForce RTX 3070: 4.805 TL'den başlayan fiyatlarla
Nvidia GeForce RTX 3080: 6.690 TL'den başlayan fiyatlarla
Nvidia GeForce RTX 3090: 14.400 TL'den başlayan fiyatlarla

Dipnot olarak fiyatların RTX 2000 serisi birçok ekran kartından daha uygun fiyatlı olduğunu söyleyelim. Bakalım Nvidia'nın daha düşük fiyatlı ekran kartı stratejisi işe yarayacak mı?

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