Hoş geldin 8K: Nvidia GeForce RTX 30 serisi ekran kartları tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Nvidia, RTX 2000 serisi ekran kartlarıyla 4K 60 FPS oyun keyfini hayatımıza kazandırdı. Nvidia'nın 2 yıl önce tanıttığı 2000 serisi ekran kartlarından sonra AMD de Nvidia'ya uygun fiyatlı ekran kartlarıyla cevap verdi. Nvidia, dün akşam düzenlediği etkinlikte ise oyun deneyimini 8K'ya çıkartan GeForce RTX 3090 başta olmak üzere, GeForce RTX 3080 ve GeForce RTX 3070 ekran kartlarını ilk kez görücüye çıkarttı.

NVİDİA GEFORCE RTX 3070

Dilerseniz Nvidia GeForce RTX 3070 ile başlayalım. RTX 3070, RTX 2080 Ti’dan daha performanslı. Selefi RTX 2070'den ise yüzde 60 daha hızlı olduğu söyleniyor. 8 GB GDDR6 RAM ile gelen RTX 3070, 4K ve 1440p çözünürlükteki oyunlar RTX 3070'de daha performanslı bir şekilde oynanabiliyor.

NVİDİA GEFORCE RTX 3080

Nvidia GeForce RTX 3080, Nvidia'nın iddiasına göre selefi RTX 2080’den 2 kata kadar daha hızlı. 10 GB GDDR6X RAM'e sahip olan ve Ampere mimarisi ile gelen RTX 3080, iki fanlı bir kuruluma sahip. AI Tensör Çekirdekleri ise RTX 3080'de artırılmış durumda. HDMI 2.1 desteği yine Nvidia GeForce RTX 3080'de yer alıyor. Şimdi geçelim Nvidia'nın etkinlikteki en dikkat çekici ekran kartı Nvidia GeForce RTX 3090'a.