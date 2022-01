Ünlü isimlerin kullandığı, ekrandan kokusunu alamasak da güzel koktuğundan emin olduğumuz parfümler

Güzellik göreceli bir kavram olsa da doğal güzelliğini kaybetmeden orijinal bir tarzla birleştiren isimler, zamansız güzeller olarak hafızalara kazınıyor. Bu isimlerle özdeşleşen parfümler ise tarzlarının olmazsa olmazı. Biz de güzellikleriyle bizleri kendilerine hayran bırakan ünlü isimlerin parfüm tercihlerini sizler için inceledik.

1. Audrey Hepburn zarafeti Givenchy L'Interdit’te saklı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Breakfast at Tiffany, Roman Holiday ve Sabrina gibi filmleri ile hafızalarda yer edinen Audrey Hepburn; yıllara meydan okuyan asaleti ve güzelliği ile Hollywood’un unutulmaz yıldızlarından biri. Kendine has tarzı ve asaleti ile bir moda ikonu olan Hepburn için 1957’de Hubert de Givenchy tarafından özel olarak üretilen L'Interdit isimli parfüm, Fransızcada "yasak" anlamına gelir. Başlarda Hepburn'un Givenchy'nin kokuyu satışa sunmasını istemediği söylentileri yayılmış olsa da sonraları L'Interdit oldukça popüler bir hale geldi. Bu kokunun notaları; yasemin, portakal çiçeği ve sümbülteberden oluşuyor.

"Asla yok olmayan tek güzellik, zarafettir." diyen Hepburn gibi kokmak istiyorsanız sizi böyle alalım.

2. Hermès 24 Faubourg ile prenses esintisi

Asaleti ve güzelliğiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Prenses Diana’nın döneminin ötesindeki tarzı, onu moda dünyasında da bir ikon haline getirdi. Prenses Diana ve Prens Charles’ın peri masallarını kıskandıran düğün görüntülerini hepimiz hatırlıyoruz. Peki, Londra Westminster Abbey’de yıllar sonra bile moda dünyasını etkisi altında bırakacak muhteşem gelinliği ile tıpkı bir peri masalındaymış gibi süzülen Prenses Diana nasıl kokuyordu dersiniz? Diana'nın düğün gününde kullandığı Hermès 24 Faubourg; beyaz çiçeklerin, vanilyanın, sandal ağacının ve kehribarın güzel bir karışımı.

Odunsu bir esinti ile hafif ve taze çiçeklerden hoşlanıyorsanız bu koku tam size göre! Satın almak için hemen tıklayın.

3. Dior’un zehirli elması: Hypnotic Poison

Bazen “zehir” küçük bir kırmızı elma şişesinde karşınıza çıkabilir! Şişesi kırmızı bir elma şeklinde olan Dior Hypnotic Poison; acı badem ve yasemin esintileri içeriyor. Bu parfüm; meyveli ya da çok tatlı bir koku değil, dolayısıyla birkaç damlası size seksi ve çekici bir hava katmaya yeter. Hypnotic Poison ile sadece etrafınızdakileri hipnotize etmekle kalmazsınız. Kendiniz de bu kokuya aşık olursunuz! Ünlü sarkıcı Adele, şarkılarıyla olduğu kadar kokusuyla da iz bırakmayı seviyor olsa gerek ki o da Hypnotic Poison’dan vazgeçemiyor.

Adele’in de tercihi olan bu parfümü satın almak için hemen tıklayın.

4. Öz güveni yüksek kadınların tercihi Calvin Klein Deep Euphoria

Bu parfümü; öz güveni yüksek, özgür ve dikkat çekici kadınları simgeleyen bir koku diye tanımlasak yanlış olmaz. Mandalina yaprağı, yasemin ve şakayık; odunsu notalarla birleşmiş ve ortaya Calvin Klein’in bu büyüleyici ferahlığa sahip parfümü çıkmış. Bu parfümün müdavimlerinden birini yakından tanıyorsunuz, Suicide Squad’ın Harley Quinn’i güzel oyuncu Margot Robbie. "Gençken hiç parfüm kullanmazdım. Birkaç yıl önce Calvin Klein'ın Deep Euphoria'sını denedim ve şimdi bu kokuya bayılıyorum! Çiçeksi ve kadınsı bir koku. Üstelik hiç ağır değil, bu yüzden onu her gün kullanabilirim." diyen Robbie de bu minimalist kokunun hayranı.

Özellikle sonbahar ve kış aylarına yakışan bu kokuyu kaçırmayın deriz, hemen tıklayın.

5. Zıt kutupların çekimi Dior Poison Girl

Pembe şişesiyle hemen gözünüze çarpan bu parfüm, hem acı hem tatlı bir çiçek buketi gibi. Dior’un bu modern kokusu, kuşkusuz ki klasikler arasında. Poison Girl, cazibesiyle baş döndüren “zehirli” kadınların vazgeçilmezi. Bu parfüm, sizi anında etkileyecek ve duyacağınız hazzı bağımlığa çevirecek bir tuzak. Başarılı oyunculuğu ve etkileyici güzelliğiyle bizleri ekranlara bağlayan Çerkes güzeli Elçin Sangu’nun yıllardır hiç değiştirmediği tercihi de Poison Girl.

Siz de baş döndürücü ve tam anlamıyla feminen bir kokuya sahip olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken buraya tıklamak!

6. İddialı ve erkeksi kokusuyla Dolce & Gabbana The One

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Dolce & Gabbana'nın erkekler için özel olarak tasarladığı parfümlerinden biri olan The One, baharatlı ve odunsu bir koku. Zencefil ve kakule, tatlı portakal çiçeği ile bir araya gelerek bu çekici kokuyu yaratmış. İçindeki bu nota çeşitliliği ile farklı kokuları bir arada hissettiren yoğun bir kış parfümü olan Dolce & Gabbana The One’ı kullanan bir erkeğin fark edilmeme şansı yok. Bu iddialı kokuyla tanışanlar ise ondan vazgeçemiyor. The One’dan vazgeçemeyenlerden biri de son dönemde Kulüp dizisiyle ekranlarda olan yakışıklı oyuncu Barış Arduç.

Bir an önce sepetinize eklemeniz gereken bu şahane kokuyu şöyle bırakıyoruz.

7. Özgürlüğün kokusu YSL Libre

Şık şişesiyle beğeni kazanan Yves Saint Lauren Libre; portakal çiçeği ve lavanta ile harmanlanmış, tıpkı adı gibi özgürlüğün kokusu. Tekdüzelikten kaçıyorsanız ve "Hayatın kurallarını ben koyarım." diyorsanız bu sizin aradığınız koku olabilir. Özgür ruhların dikkat çekici kokusu Libre, seksi ve havalı imajınızın bir parçası olacak. Güzelliğiyle ve tarzıyla son dönemde büyük beğeni toplayan Nesrin Cavadzade’nin de tercihi YSL Libre’den yana. Bu parfüm; kendi ayakları üzerinde duran, özgürlüğüne düşkün ve güçlü kadınların vazgeçilmezi.

Siz de güçlü duruşunuzu parfüm tercihinize yansıtmak istiyorsanız ürünü sepetinize ekleyin.

8. Cool bir imza: Yves Saint Laurent Black Opium

Sizi genç ve canlı hissettirecek bir koku mu arıyorsunuz? O halde Yves Saint Laurent’in Black Opium’u tam size göre! Cool ruhunu şişesine yansıtan bu koku; portakal çiçeğinin enerjisini ve sedir ağacının iddiasını bir araya getiriyor. Black Opium kadınlarının her hareketiyle gelen bu tatlı esintiye kapılmamak elde mi? Kalabalık bir ortamda bile gözler hep onların üzerinde. Cool tarzıyla dikkat çeken mankenlerden biri olan Didem Soydan da Black Opium’un iddialı kadınlarından biri.

Siz de kendinizi şımartmak istiyorsanız bu parfümü hiç düşünmeden alın deriz.

9. Hermes Terre D'Hermes ile fark yaratın

Her daim enerjik turunçgil ve karizmatik taze baharat aromaları ile son derece yoğun olan bu parfüm; tam anlamıyla karizmanın karşılığı, bizden söylemesi. Özgürlüğüne düşkün, asi ama bir o kadar da sofistike bir havası olan Hermes Terre D'Hermes, topluluk içinde sizi fark edilir kılacak ve herkesin hafızasında kalıcı bir iz bırakacaksınız. Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy da karizmasını bu kokuya borçlu. Oldukça kalıcı olan bu parfüm ile imajınızı benzersiz bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Özellikle kış aylarına çok yakışacak Hermes Terre D'Hermes’i hemen satın almak için tıklayın.

10. Vahşi ve güçlü erkeklerin kokusu: Dior Sauvage

Zamandan ve dönemin moda kriterlerinden bağımsız, güçlü bir erkeği temsil edebilecek, her dönem çekici ve ismi gibi vahşi bir koku mu istiyorsunuz? O halde aradığınız koku, Dior Sauvage! Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri olarak kabul edilen oyuncu ve yapımcı Johnny Depp, hem Dior Sauvage markasının yüzü hem bu maskülen kokunun müdavimlerinden. Bergamot, vanilya ve ambroksan notaları içeren bu etkileyici koku; sizi anında etkisi altına alacak.

Siz de bu lüks kokuyu deneyimlemek ve Dior Sauvage’ı satın almak için buraya tıklayın.