HPV sadece cinsel yolla mı bulaşır? HPV tuvaletten bulaşır mı?

İnsan Papilloma Virüsü anlamına gelen HPV, 100'den fazla türü bulunan çok yaygın bir virüs grubu olan Papillomaviridae ailesinden çift sarmallı bir DNA virüsüdür. İnsan epiteline yapışan HPV virüsü daha çok ağız, boğaz ve genital bölgeye saldırarak bu bölgelerde siğillere neden olabildiği gibi, rahim ağzı kanserinin de en büyük nedenlerinden biridir.

Her HPV türü riskli değildir. Örneğin HPV 16 kanser açısından risk barındıran bir tür enfeksiyondur. HPV 16 ve HPV 18 türü rahim ağzı kanseri oluşumuna neden olurken, HPV 6 ve HPV 11 genital organlarda siğillere neden olur. Elde, yüzde ya da vücudun diğer bölgelerinde görülen HPV türleri farklı iken, genital bölgede görülen virüslerin türü başkadır. HPV bulaşmış bir kişi herhangi bir semptom yaşamayabilir. Bu nedenle kişilerin HPV ile enfekte olup olmadığını belirlemek için birtakım testler uygulanmalıdır.

HPV cinsel yolla bulaşır mı?

Kadınlarda genital siğille birlikte rahim ağzı kanseri oluşumuna neden olan, erkeklerde ise penis, skrotum ve anorektal kanserlerinin nedenleri arasında sayılan HPV virüsü, genellikle cinsel yolla bulaşır. Bir diğer adı human pappilomavirüs enfeksiyonu olan HPV virüsünün 100'ün üzerinde türü olduğu bilinir.

Erkeklerde penis çevresinde, kadınlarda ise dış cinsel organda ve rahim ağzında görülen bu virüs, vücuda yapıştıktan sonra hücrelerin içine yerleşerek kondilom ya da diğer adıyla genital siğilleri tekrarlama eğilimi gösterir ve lezyonları oluşturur. Eskiden sadece cinsel yolla bulaştığı bilinen HPV virüsünün, yapılan incelemelerden sonra yüzeysel temasla bile bulaşabildiği kanıtlanmıştır.

Erkeklerde HPV virüsü nasıl bulaşır?

HPV virüsü ile enfekte olmuş ve bu virüsü taşıyan herhangi biriyle ilişkiye giren bir erkeğe HPV virüsü bulaşma ihtimali çok yüksektir. Virüs bir kere bulaştıktan sonra bu bireyler çok uzun bir süre boyunca HPV virüsü taşıyıcısı durumuna gelir. Herhangi bir erkeğin HPV taşıyıcısı olması, eşittir bulaştırıcı olduğu anlamına gelmektedir. Yalnızca genital siğil var ise karşısındaki kişiye bulaştırır. Siğil oluşumu yoksa HPV virüsü taşısa bile bulaşma durumu söz konusu olmaz. HPV tedavisi ile siğillerin yakılması erkeklerdeki aktarımı ortadan kaldırır.

Kadınlarda HPV virüsü nasıl bulaşır?

HPV’nin bilinen en temel bulaş yolu cinsel ilişkidir. Ciltten cilde temas ile yayıldığından tam bir birleşme şartı da yoktur. HPV enfeksiyonunun doğum esnasında anneden bebeğe de bulaşabildiği bilinmektedir. Bebekte hastalık oluşumu çok yaygın değildir. Kadınlarda bilhassa, ortak kullanılan tuvaletlerden veya nesnelerden (jilet gibi) bulaş ise daha nadir görülür. Kan yoluyla bulaşıp bulaşmayacağı da henüz net olarak bilinmemektedir. Fakat dünyadaki bazı kuruluşlar HPV ile enfekte bireylerden kan bağışı kabul etmemektedir.

HPV lavabodan bulaşır mı?

HPV genital bölgede ve anüs çevresine temas yoluyla yayılabilir. Buna bağlı bir şekilde, "HPV tuvaletten bulaşır mı?" sorusunun cevabı önem kazanır. Tuvaletlerin ve kişisel hijyen ürünlerinin temizliğine dikkat etmek son derece önemlidir. HPV enfeksiyonuna karşı cinsel sağlık tedbirlerine dikkat etmek, sağlıklı hijyen bakımı edinmek ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak önemlidir.

HPV dokunmayla bulaşır mı?

Belli bazı eşyaların ortak kullanılması HPV virüsünü yayabileceği gibi, tuvalet gibi ortak alanların kullanılması ve ellerini yıkamayan taşıyıcı bir kişiyle tokalaşmak da HPV virüsünün geçmesine neden olabilir.

HPV tükürükle bulaşır mı?

HPV, sperm veya tükürük gibi vücut sıvıları yoluyla değil, ciltten cilde temas yoluyla bulaşır. Bu, birtakım cinsel temas yoluyla kolay bir şekilde gerçekleşir.

HPV yıkanan çamaşırdan bulaşır mı?

Ortak çamaşır kullanımı günümüzde yok denecek kadar azdır. Kişiler bu konularda daha bilinçlidir. Ayrıca çamaşırlar genellikle yüksek ısıda yıkandığından, HPV virüsünün başka bir insana bulaşma ihtimali son derece düşüktür.





