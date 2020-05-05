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HRW: IŞİD militanları cesetleri bir vadiye attı

05.05.2020 01:19 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) IŞİD'in öldürdüğü kişilerin cesetlerini Suriye'nin kuzeydoğusundaki al Hota vadisine attığını açıkladı.

HRW: IŞİD militanları cesetleri bir vadiye attı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) IŞİD'in öldürdüğü kişilerin cesetlerini Suriye'nin kuzeydoğusundaki al Hota vadisine attığını açıkladı.

Araştırmacılar 2014 yılında çekilmiş bir videoda militanların cesetleri 50 metre derinliğindeki vadiye attığını gördükten sonra konuyu incelemeye başladı.

HRW, IŞİD'in bölgedeki hakimiyetinin sonlanmasından sonra vadiye ceset atılmaya devam ettiğini düşünüyor ve yetkilileri bölgeyi inceleyerek bölgedeki cesetleri çıkarıp kanıtları toplamaya davet ediyor.

Bölge Türkiye destekli Milli Ordu'ya bağlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Bir dönem IŞİD'in kontrol ettiği bölgelerde bugüne kadar 20'den fazla toplu mezarda binlerce kişinin cesedi bulundu.

Suriye'de kaybolan ve öldürüldüğü düşünülen kişiler arasında aktivistler, insani yardım çalışanları, gazeteciler ve cihatçılarla ters düşen kişiler var.

IŞİD Suriye'nin batısından Irak sınırına kadar uzanan geniş bir coğrafyada 88 kilometrekarelik bir bölgeyi kontrol ediyordu.

IŞİD'in başkent ilan ettiği Rakka'ya 85 kilometre uzaklıkta olan vadi, eskiden doğal güzelliğiyle biliniyordu.

HRW Suriye araştırmacısı Sara Kayyali, 2013 - 2015 yılları arasında IŞİD'in kontrolüne giren bölgenin o tarihten sonra korkunç bir şekilde anıldığını söylüyor:

"Orada ve diğer toplu mezarlarda olanları ortaya çıkarmak, IŞİD'in öldürdüğü binlerce insana ne olduğunu anlamak ve katillerden hesap sormak için kritik öneme sahip."

HRW tarafından bugün yayımlanan bir rapora göre bölgede yaşayanlar IŞİD militanlarının insanları "al Hota'ya atmakla" tehdit ettiğini söylüyor.

Bazıları vadide parçalanmış cesetler gördüklerini de hatırlıyor.

IŞİD'in kaydettiği ve sosyal medyada yayımlanan 2014 tarihli bir videoda, IŞİD tarafından öldürülen iki kişinin cesetlerinin vadiye atıldığı görülüyor.

HRW araştırmacıları 2018'de bölgeye gittiklerinde dronelar kullanarak vadinin dibindeki su birikintisinde sekiz kişinin cesedinin yüzdüğünü görmüştü.

Araştırmacılar cesetlerin durumuna bakarak, bunların IŞİD'in bölgedeki kontrolünün sona ermesinden sonra atılmış olması gerektiği sonucuna varmıştı.

Eski HRW aktivisti Nadim Houry, 2017 ve 2018'de al Hota vadisini ziyaret etmişti

Jeolojik haritalar ve topografya modelleri vadinin, drone'un ulaşabildiğinden daha derine gittiğini gösteriyor. Bu nedenle bölgede tespit edilemeyen daha fazla ceset olabilir.

HRW, bölgeyi kontrol eden hangi örgüt olursa olsun al Hota'yı bir suç mahali olarak incelemek, kayıpları tespit etmek ve ölümlerini araştırmakla mükellef olduğunu belirtiyor.

Bölge IŞİD'in ardından Suriye Demokratik Güçleri'nin, sonrasında da Milli Ordu'nun kontrolüne geçmişti.

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