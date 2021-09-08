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HTC tekrar yükselişe geçme arayışında

08.09.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HTC Mobile, mobil tarafını yavaş yavaş yeniden inşa ediyor. Üretici, geçtiğimiz yıl Rusya ve Güney Afrika gibi belirli pazarlarda birkaç orta sınıf telefon duyurdu. Tayvanlı şirket şimdi ise Güney Kore pazarına geri dönmeye hazır.

HTC tekrar yükselişe geçme arayışında

Güney Kore'deki bir yayın, HTC’nin Kore’ye yeniden girmeyi planladığını ve bazı pozisyonlar için işe alımlara başladığını bildirdi. Kaynak, HTC’nin 10 yıl aradan sonra Kore’de yeni bir telefon piyasaya süren Motorola’nın izinden gittiğini bildiriyor. HTC, satışlarda hayal kırıklığına uğradıktan sonra Aralık 2012’de ülkedeki mobil işini kapatmıştı.

HTC’nin, pazar talebini analiz etmeyi, iş stratejileri oluşturmayı ve taşıyıcılar ve ortaklarla ortaklıklar kurmayı içeren bir İş Geliştirme ve Satış Müdürü için işe alım yaptığı söyleniyor.

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HTC NELER DUYURACAK?

HTC’nin Kore’de duyurması beklenen telefonları büyük olasılıkla bütçe dostu 5G akıllı telefonlar olacak, ancak bu yılın ilk çeyreğinde açıklanan Wildfire E Lite ve Wildfire E3 gibi 150 doların altında fiyatlandırılmış 4G telefonların olasılığını da göz ardı edemeyiz.

Nisan ayında, HTC’nin yılın ikinci çeyreğinde yeni 5G telefonları piyasaya sürmeyi planladığı ancak bunun gerçekleşmediği bildirildi. Şirket yine de yıl bitmeden bazı yeni cihazları duyurabilir. Ancak piyasanın firmanın bıraktığı yerden de daha rekabetçi olduğunu söylemek gerekir. Bakalım firma piyasada kendine nasıl bir pazar payı sağlayacak?

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Güney Kore
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