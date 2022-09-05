HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Kız Kulesi'ndeki restorasyonda yeni gelişme! İncelemede bulundu, işte ilk açıklama

SON DAKİKA | Kız Kulesi'ndeki restorasyonda yeni gelişme! İncelemede bulundu, işte ilk açıklama

05.09.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları sırasında çekilen görüntü olay yaratmıştı. Söz konusu görüntülerde Kız Kulesi'nin arkasından geçen vapurun ön taraftan görünmesi 'Kız Kulesi yıkıldı mı?' tartışmalarını doğurdu. Bugün inceleme için restorasyon çalışmalarının sürdüğü alana giden Kız Kulesi Danışma Kurulu Üyesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak" diye konuştu.

Son dakika: Kız Kulesi restorasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada olay yaratan görüntüler ve ortaya atılan iddialar sonrası Kız Kulesi Danışma Kurulu Üyesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay öğle saatlerinde Üsküdar'a geldi. Tekne ile Kız Kulesine geçen Ahunbay incelemelerde bulundu.

1

SON DAKİKA | KIZ KULESİ RESTORASYONUNU YERİNDE İNCELEDİ

Üsküdar sahiline dönen Prof. Dr. Zeynep Ahunbay açıklama yaptı.

3

Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak. Kalan döşemedeki demir donatılar kaldırılacak ondan sonra da restorasyon için hazırlıklar başlayacak. Uygun şekilde yapılmış, fazla bir söküm yok, her şey yolunda. Restorasyonda çay pişirir gibi 10 dakika sonra demlendi olayı yok, değişik teknikler kullanılıyor sağlamlaştırma restorasyonu en sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmek sabırla özenle olur.

Kız Kulesi'nin görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı! Resmi açıklama geldi...Kız Kulesi'nin görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı! Resmi açıklama geldi...

Gelecek seneye umarım bitecek. Umuyoruz dıştan görünüşte malzeme olarak aynı etkiyi yaratacak malzemeler kullanılacak" dedi.

2

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'daki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı! 'Dün geceden beri kıpır kıpır'Muğla'daki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı! 'Dün geceden beri kıpır kıpır'
Son dakika: ABD'de büyük panik! Uçak kaçırıldı, korsanın tehdidi sonrasında tahliye...Son dakika: ABD'de büyük panik! Uçak kaçırıldı, korsanın tehdidi sonrasında tahliye...
Erdoğan'dan Yunanistan'a... "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"Erdoğan'dan Yunanistan'a... "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"
Anahtar Kelimeler:
restorasyon Kız Kulesi son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!

Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!

'HDP'ye bakanlık verilecek' iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

'HDP'ye bakanlık verilecek' iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Kız Kulesi’nin restorasyonundaki mimar konuştu!

Kız Kulesi’nin restorasyonundaki mimar konuştu!

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

İlginizi Çekebilir

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.