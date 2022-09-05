SON DAKİKA | Kız Kulesi'ndeki restorasyonda yeni gelişme! İncelemede bulundu, işte ilk açıklama

Son dakika: Kız Kulesi restorasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada olay yaratan görüntüler ve ortaya atılan iddialar sonrası Kız Kulesi Danışma Kurulu Üyesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay öğle saatlerinde Üsküdar'a geldi. Tekne ile Kız Kulesine geçen Ahunbay incelemelerde bulundu.

SON DAKİKA | KIZ KULESİ RESTORASYONUNU YERİNDE İNCELEDİ

Üsküdar sahiline dönen Prof. Dr. Zeynep Ahunbay açıklama yaptı.

Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak. Kalan döşemedeki demir donatılar kaldırılacak ondan sonra da restorasyon için hazırlıklar başlayacak. Uygun şekilde yapılmış, fazla bir söküm yok, her şey yolunda. Restorasyonda çay pişirir gibi 10 dakika sonra demlendi olayı yok, değişik teknikler kullanılıyor sağlamlaştırma restorasyonu en sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmek sabırla özenle olur.

Gelecek seneye umarım bitecek. Umuyoruz dıştan görünüşte malzeme olarak aynı etkiyi yaratacak malzemeler kullanılacak" dedi.

(DHA)

