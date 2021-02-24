Huawei'den giyilebilir cihazlara uygulama desteği!

Huawei Watch GT 2 Pro'da başlatılan uygulamanın entegrasyonu, Huawei'nin yurt dışındaki giyilebilir cihazları için üçüncü taraf uygulamaları barındırmaya istekli olduğunu gösteriyor. Türkçe dil desteği de olan Fitify, mobil cihazlar ve giyilebilir cihazlar üzerinden kişiselleştirilmiş bir egzersiz deneyimi sunmak için fizyoterapi ve spor bilimi bilgilerini yapay zeka ve bilgisayar bilimi ile birleştiriyor.

AppGallery'de listelenen en büyük egzersiz veri tabanına sahip olan Fitify (900'den fazla egzersiz ve tamamlanan 200 milyon egzersiz), uygulaması, fitness sonuçlarını optimize etmek için her eğitimden sonra kullanıcı geri bildirimlerini yapay zeka destekli egzersiz oluşturucu ile birleştiriyor ve şirket, geçen yıl 26 milyar kalori yakılmasını sağladığını tahmin ediyor.

"GİYİLEBİLİR CİHAZLARIMIZ İNANILMAZ DERECEDE POPÜLER HALE GELİYOR''

Huawei'nin giyilebilir cihazlarına Huawei uygulamaları önceden yüklenmişti. Ancak geçen eylül ayında Huawei Watch GT 2 Pro'nun piyasaya sürülmesinin ardından, Huawei giyilebilir ürünleri artık üçüncü taraf uygulama geliştirme için markalara ve içerik sağlayıcılara açılmıştı.