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Huawei'den giyilebilir cihazlara uygulama desteği!

24.02.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Huawei'den giyilebilir cihazlara uygulama desteği!

Huawei açıklamasına göre, Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav bölgelerinden bir uygulama geliştiricisi, Huawei'nin giyilebilir cihazları için ilk kez bir uygulama yayınladı. Fitify, Çin dışında fitness ve sağlık kategorisindeki ilk giyilebilir uygulama oldu.

Huawei Watch GT 2 Pro'da başlatılan uygulamanın entegrasyonu, Huawei'nin yurt dışındaki giyilebilir cihazları için üçüncü taraf uygulamaları barındırmaya istekli olduğunu gösteriyor. Türkçe dil desteği de olan Fitify, mobil cihazlar ve giyilebilir cihazlar üzerinden kişiselleştirilmiş bir egzersiz deneyimi sunmak için fizyoterapi ve spor bilimi bilgilerini yapay zeka ve bilgisayar bilimi ile birleştiriyor.

AppGallery'de listelenen en büyük egzersiz veri tabanına sahip olan Fitify (900'den fazla egzersiz ve tamamlanan 200 milyon egzersiz), uygulaması, fitness sonuçlarını optimize etmek için her eğitimden sonra kullanıcı geri bildirimlerini yapay zeka destekli egzersiz oluşturucu ile birleştiriyor ve şirket, geçen yıl 26 milyar kalori yakılmasını sağladığını tahmin ediyor.

"GİYİLEBİLİR CİHAZLARIMIZ İNANILMAZ DERECEDE POPÜLER HALE GELİYOR''

Huawei'nin giyilebilir cihazlarına Huawei uygulamaları önceden yüklenmişti. Ancak geçen eylül ayında Huawei Watch GT 2 Pro'nun piyasaya sürülmesinin ardından, Huawei giyilebilir ürünleri artık üçüncü taraf uygulama geliştirme için markalara ve içerik sağlayıcılara açılmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Seth Wang, birçok coğrafyada hızla pazar payı kazanan giyilebilir cihazlar için küresel pazar lideri olduklarını belirterek, "2020'nin 3. çeyreğinde, küresel olarak 10,7 milyon giyilebilir ürün sevk ederek, geçen yıla göre yüzde 88,1 artışla yüzde 19,5 pazar payına ulaştık. Fitify'ı giyilebilir ürünlerimiz için ilk üçüncü taraf uygulamamız haline getirerek, diğer birçok yüksek kaliteli uygulama geliştiricisine bir mesaj gönderiyoruz. Giyilebilir cihazlarımız inanılmaz derecede popüler hale geliyor ve siz de Huawei AppGallery ve giyilebilir ekosisteminin bir parçası olarak bundan yararlanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"FİTİFY'I APPGALLERY'DE YAYINLAMAK KİLOMETRE TAŞLARIMIZDAN BİRİYDİ''

Fitify için Huawei ile ortak olma motivasyonu, hızla büyüyen küresel kullanıcı tabanıyla etkileşim kurma ve Huawei giyilebilir cihazlarının potansiyelinden yararlanma hedefinden geldi. Fitify Üst Yöneticisi (CEO) Martin Mazanec de Fitify'ı AppGallery'de yayınlamanın kilometre taşlarından biri olduğunu aktararak, "Artan bir Huawei kullanıcı kitlesine ulaşmada büyük bir potansiyel görüyoruz ve daha fazla iş birliğini dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fitify Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Matous Skala ise "SDK'ları ve API'yi entegre etmek harika bir deneyim oldu ve işlerin gerçekten hızlı ilerlemesini sağladı. Yol boyunca karşılaştığımız tüm sorunlar ve sorular, Huawei destek ekibiyle derhal çözüldü." ifadelerini kullandı.

(AA)

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