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Huawei Enjoy 20 uygun fiyatı ile fark yaratacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.07.2020 12:21 | Son Güncelleme

Huawei, yıl sonuna doğru tanıtacağı Mate 40 ailesine kadar üst segment telefon üretmek yerine orta segmente odaklanacak. Çinli teknoloji devi bu süreçte karşımıza Huawei Enjoy 20 ile çıkacak.

Huawei Enjoy 20 uygun fiyatı ile fark yaratacak

Önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtılması beklenen bu model, Çin’in Twitter’ı olarak bilinen Weibo’da resmen görüntülendi.

HUAWEİ ENJOY 20'DEN DETAYLAR

Arka bölümde üçlü kamera kurulumu ile geleceği açıkça görünen telefon, çentik kullanmamak için ön kamerayı pop-up mekanizmaya saklayacak. 6.63 inç büyüklüğünde 1080 × 2400 çözünürlüğünde LCD ekrana sahip olacak olan bu model, gücünü Sekiz çekirdekli HUAWEI Kirin 820 yonga seti ve 8GB LPDDR4X RAM’den alacak.

Arka bölümde 48 Megapiksel f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens f/2.4 diyafram 2 Megapiksel 4cm makro lens f/2.4 diyaframlı kamera kurulumuna yer verecek olan Çinli firma, ön tarafa 12 Megapiksellik bir sensör kullanacak.

64 GB ve 128 GB depolama ile kutusundan çıkacak olan telefonda 22.5W hızlı şarj destekli 4.300 mAh kapasiteli batarya bulunacak. Fiyat konusunda uygun fiyat politikası izleyecek olan Huawei’nin, bu modeli ülkemizde de satışa sunması bekleniyor.

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