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  4. Huawei FreeBuds 3 kırmızı renk seçeneği ile şubat ayında Türkiye’de

Huawei FreeBuds 3 kırmızı renk seçeneği ile şubat ayında Türkiye’de

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

Huawei’nin kablosuz kulaklığı FreeBuds 3, yeni rengi ile seriyi çeşitlendiriyor. Kırmızı renkle gelen FreeBuds 3, 1.099 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile Şubat ayında ülkemize geliyor.

Huawei FreeBuds 3 kırmızı renk seçeneği ile şubat ayında Türkiye’de

Kulaklık, Dolphin Bionic Design'a sahip. Bu tasarım, kulakta biraz daha derine oturabilme yeteneği ile birlikte, dinleyici için ses kalitesinde iyileşme sağlıyor.

GÜRÜLTÜ ENGELLEME

HUAWEI FreeBuds 3, hem çağrı gürültüsünü azaltma hem de gerçek zamanlı aktif gürültü azaltma özelliğini destekleyen ilk Open-fit TWS kulak içi kulaklık. Kulak kanalının simülasyonuna dayanarak, gürültü azaltma sinyalinin çıkış frekansı ve yoğunluğu, farklı kulak kanalı şekilleri için ayarlanarak aktif gürültü azaltma etkisi elde edilir. ANC işlevini açmak / kapatmak için sol kulak içine hafifçe vurularak kalabalık ortamlarda net müzik dinlenebilir.

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SES KALİTESİ

HUAWEI FreeBuds 3'teki 14 mm dinamik sürücü, her kulaklığın gövdesine yerleştirilen bas tüpüyle birlikte her notanın orijinal parlaklığına getirilmesine izin verecek şekilde dikkatlice ayarlandı.

PİL SÜRESİ

FreeBuds 3 kutusu, kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu için hem kablosuz şarj cihazları ile hem de ters kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonlar şarj edilebiliyor. Kulaklık, tek şarjla dört saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında toplam 20
saatlik çalma süresi sağlayabiliyor.

FreeBuds 3, siyah, beyaz ve artık kırmızı renk seçenekleri ile 1.099 TL fiyatından Şubat ayı içinde Türkiye’deki tüketiciler ile buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Huawei FreeBuds 3 Kulaklık

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