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Huawei HarmonyOS 2.0 geliştirici beta sürümünü akıllı telefonlar için yayınladı

16.12.2020 16:07 | Son Güncelleme:
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Huawei HarmonyOS 2.0 geliştirici beta sürümünü akıllı telefonlar için yayınladı

Huawei HarmonyOS 2.0 geliştirici beta sürümünü resmen duyurdu. Huawei'nin Android ile uyumlu yeni nesil işletim sistemi HarmonyOS 2.0, Huawei P40 Pro gibi akıllı telefonlara yüklenebiliyor.

Huawei ile ABD hükümeti arasında yaşananlar sonrası Çinli firmanın Android lisansı iptal edilmişti. Bu yüzden Huawei, son dönemde çıkan telefonların tamamında Google servislerine yer veremiyordu. Çinli şirket, buna istinaden kendi işletim sistemini hazırlamak için çalışmalara başlamıştı. Bu çalışmaların sonucunda HarmonyOS işletim sistemi ortaya çıkmıştı. Huawei'nin hakkında önemli planları olduğu yeni işletim sisteminin daha önce akıllı telefonlarda da kullanılabileceği duyurulmuştu. Nitekim Huawei bu konuda önemli bir adım attı.

HARMONYOS 2.0 GELİŞTİRİCİ BETA SÜRÜMÜ ÇIKTI

HarmonyOS 2.0 geliştirici beta sürümü, Huawei tarafından yayınlandı. mobil cihazlar için ilk Harmony OS 2.0 beta sürümünü geliştiriciler yüklemeye başladı. Diğer bir deyiş ile geliştiriciler, bugünden itibaren HarmonyOS 2.0'ı keşfedebiliyor. Şirket, yeni işletim sistemini önümüzdeki dönemde birçok cihazda daha kullanılabilecek gibi görünüyor.

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Huawei HarmonyOS 2.0 geliştirici beta sürümü XDA Developers'a göre aşağıdaki Huawei cihazlarına yüklenebiliyor:

HARMONYOS 2.0 GELİŞTİRİCİ BETA DESTEĞİ OLAN HUAWEİ MODELLERİ

  • Huawei P40
  • Huawei P40 Pro
  • Huawei Mate 30
  • Huawei Mate 30 5G
  • Huawei Mate 30 Pro
  • Huawei Mate 30 Pro 5G
  • Huawei MatePad Pro
  • Huawei MatePad Pro 5G
  • Huawei MatePad Pro Wi-Fi
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