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Huawei HarmonyOS ile sınıf atladı

13.07.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tabletler, akıllı telefonlar ve PC’ler tüketiciler tarafından en sık kullanılan cihazlar haline geldi. Ancak çoğu durumda bu cihazlar diğerlerinden izole bir şekilde çalışıyor.

Huawei HarmonyOS ile sınıf atladı

Kullanıcıların cihazlar arasında dosya aktarmaları gerektiğinde, genellikle bir veri kablosu, bulut sürücüsü veya birçok adım içeren ve aktarılabilecek dosya boyutuna sınırlamalar koyabilen üçüncü taraf uygulamaları kullanmaları gerekiyor. Bugün akıllı cihazlarda harcadığımız zamana rağmen, kullanıcı deneyiminin daha kat etmesi gereken çok yol olduğu açık.

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ÇOKLU EKRAN İŞ BİRLİĞİ TEKNOLOJİSİ

2019’da HUAWEI; akıllı telefon ve PC, akıllı telefon ve tablet etkileşimi için Çoklu Ekran İş Birliği teknolojisini tanıttı. Kullanıcılar ilk kez birden fazla cihaz arasında kesintisiz etkileşimin keyfini çıkarabildiler. Akıllı telefon-tablet Çoklu Ekran İş Birliği, HUAWEI’nin dağıtılmış teknolojisinden yararlanarak akıllı telefonlar ve tabletler arasındaki engelleri sistem düzeyinde tamamen ortadan kaldırdığı için iki cihaz arasında iş birliği ve veri aktarımı sağlıyor. Ayrıca tabletin klavyesi, ekranı ve hoparlörleri de akıllı telefon için çevre birimleri olarak kullanılabiliyor.

HarmonyOS işletim sistemi Huawei'ye özel kalmayabilir!HarmonyOS işletim sistemi Huawei'ye özel kalmayabilir!

HUAWEI, yeni HUAWEI MatePad 11‘i piyasaya sürdü. HarmonyOS 2 tabanlı HUAWEI MatePad 11 tablet, uzun zamandır beklenen tablet-PC Çoklu Ekran İş Birliği'ni getiriyor. Bu özellik, tablet, PC ve akıllı telefon arasındaki duvarları tamamen yıkıyor ve tüketicilere benzersiz, yenilikçi bir deneyim sunan bir “Süper Cihaz” oluşturmalarını sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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