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Huawei için bir ilk: P50 Pocket tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

23.12.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei, ilk dikey katlanabilir akıllı telefonu Huawei P50 Pocket'ı resmen tanıttı. Daha önce bazı fotoğraflarını gördüğümüz P50 Pocket, Samsung'un Galaxy Z Flip3 modeline rakip olacak gibi görünüyor. İşte Huawei P50 Pocket'ın fiyatı ve özellikleri...

Huawei için bir ilk: P50 Pocket tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei P50 Pocket'ın adını ilk kez duymuyoruz. Daha önce Huawei P50 Pocket'ın özellikleri, tasarımı ve daha birçok detayı sızıntılarda görülmüştü. Hatta P50 Pocket'ın bazı fotoğrafları da paylaşılmıştı. Tüm bu sızıntılardan sonra Huawei, ilk dikey katlanabilir telefonu Huawei P50 Pocket'ı düzenlediği etkinlik ile birlikte resmen duyurdu.

HUAWEI P50 POCKET'IN ÖZELLİKLERİ

Huawei P50 Pocket, kapatıldığında görünür bir boşluk bırakmayan bir menteşe tasarımı ile geliyor. Huawei P50'nin tasarım dilini kullanan P50 Pocket, 21:9 en boy oranı ve Full HD+ çözünürlük sunan, 6,9 inçlik 120 Hz OLED ana ekran sunuyor. Ekranda 10 MP'lik selfie kamerası için bir delik de yer alıyor. Telefon 8 GB/12 GB RAM ve 256 GB/512 GB dahili depolama alanı ile desteklenirken, Snapdragon 888 4G işlemcisinden güç alıyor.

Huawei P50 Pocket'ın özellikleri

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P50 Pocket'ta iki farklı daire bulunuyor. Bunlardan biri 1.04 inçlik (340 x 340 piksel) bir ekrana ev sahipliği yapıyor ve bildirim gösterimi gibi telefonun ana ekranını açmadan çeşitli kontrolleri yapmanıza olanak sağlıyor. Diğer daire ise üçlü kamerayı taşıyor. Bu kameralar 40 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 32 MP ultra spectrum kamera olarak sıralanıyor. Son olarak Huawei P50 Pocket'ın özelliklerini tamamlamadan önce, 40W kablolu şarj özelliği sunan 4.000 mAh bataryaya sahip olduğunu ve HarmonyOS işletim sistemi ile desteklendiğini belirtelim.

HUAWEI P50 POCKET'IN FİYATI

Dış tasarımı ile dikkat çekebilecek Huawei P50 Pocket'ın fiyatı 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı sunan model için yaklaşık 1.411 dolar, 12 GB RAM + 512 GB dahili depolama sunan modeli için ise yaklaşık 1.725 dolar olarak aktarıldı. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.


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akıllı telefon Huawei
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