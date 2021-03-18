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Huawei IdeaHub panosunu piyasaya sürdü

18.03.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Huawei IdeaHub panosunu piyasaya sürdü

Çin merkezli global şirket Huawei, optik anti-mavi ışık teknolojisine sahip, IdeaHub panosunun tanıtımını gerçekleştirdi.

TÜV Rheinland tarafından onaylanan teknoloji, canlı bir ekran ve güvenli bir görsel deneyim sağlamak için zararlı mavi ışık ve renk dökümünü ortadan kaldırıyor. Pano, eğitim oturumlarında, yerel toplantılarda ve açık görüşmelerde kullanıcı deneyimini geliştirmek için kablosuz projeksiyon ve akıllı yazma gibi yenilikçi işlevleri barındırıyor.

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Huawei Intelligent Vision & Collaboration Ürün ve Çözüm Satışları Departmanı Başkan Yardımcısı Pan Yong, "Dijital ekonominin ani hızlanması, dijital çalışmayı ve eğitimi her kurum ve birey için yeni normal hale getirdi. Geçen yıl piyasaya sürülen IdeaHub serisi, çeşitli sektörlerdeki kullanıcıların bu yeni normale uyum sağlamalarına ve cihaz-bulut sinerji işbirliğine erişmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış yepyeni üretkenlik araçlarıdır. Yeni IdeaHub Pano bu serinin en yeni üyesi. Akıllı sınıflar, toplantı odaları ve açık ofis alanları için özel olarak tasarlanmış olup, daha akıllı ve daha verimli bir işbirliklerini mümkün kılar” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Huawei
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