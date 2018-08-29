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Huawei Mate 10’a gece modu geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2018 09:44 | Son Güncelleme

Huawei, geçtiğimiz sene satışa sunduğu Mate 10 ve Mate 10 Pro modellerini güncellemeye devam ediyor. İşte son yayınlanan Huawei Mate 10 güncellemesinin detayları.

Huawei Mate 10’a gece modu geldi!

Bilindiği üzere Huawei, şu aralar son çeyrekte satışa sunmayı planladığı yeni amiral gemisi modeli Mate 20’ye odaklanmış durumda. Fakat Çinli üretici geçtiğimiz sene satışa sunduğu Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro modellerini de unutmuş değil. Keza geçtiğimiz gün yayınlanan güncelleme, bu durumun en net örneği.

Çinli üreticinin yeni Mate serisi modelleri 2018’in son çeyreğinde raflardaki yerini almış olacak. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre, Huawei’nin önümüzdeki süreçte 3 farklı Mate 20 modeli satışa sunacağını biliyoruz. Mate 20 Lite, Mate 20 ve Mate 20 Pro.

Fakat yeni Mate modellerinin çıkıyor olması, geçtiğimiz sene satışa sunulan Huawie Mate 10 ve Mate 10 Pro’nun unutulduğu anlamına gelmiyor. Keza Huawei mevcut yoğunluğuna rağmen Mate 10 modelleri için yeni bir güncelleme yayınladı.
BLA-L29C 8.0.0.145 kodu ile yayınlanan güncelleme ile Mate 10 ve Mate 10 Pro’ya gece çekim modu geldi.

P20 ve P20 Pro modellerinde de bulunan gece çekim modu, kullanıcılardan olumlu dönüşler almayı başarmıştı. Yazılım odaklı bir yenilik olan gece çekim modu, düşük ışıkta hareketsiz cisimler üzerinde oldukça başarılı bir performans sergileyebiliyor. Fakat işin içerisinde hareketli nesneler girdiğinde, çekilen fotoğraflar fazlasıyla bulanık çıkabiliyor.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Güncelleme bölgesel bazda yayınlandığı için, tüm cihazların bu güncellemeyi alması biraz zaman alacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate 10 Mate 10 Pro

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