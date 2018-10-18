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Huawei Mate 20 Pro ve iPhone XS Max kamera karşılaştırması

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.10.2018 08:27 | Son Güncelleme

Akıllı telefon dünyasının en pahalı iki modeli karşı karşıya. Peki hangisinin kamerası daha iyi fotoğraf çekiyor?

Huawei Mate 20 Pro ve iPhone XS Max kamera karşılaştırması

Bilindiği üzere hem Huawei hem de Apple kısa süre önce yeni amiral gemisi modellerini tanıttılar. Apple çatı modeli olan iPhone XS Max’ı 12 Eylül’de, Huawei ise çatı modeli olan Mate 20 Pro’yu 16 Ekim’de görücüye çıkardı.

iPhone XS Max 1049 dolar, Huawei Mate Pro ise 1049 euro’luk fiyatıyla sektörün en pahalı telefonları konumunda bulunuyorlar. Peki her biri ufak bir servet değerinde olan bu akıllı telefonlardan hangisi daha iyi fotoğraf çekiyor?

Huawei Mate Pro ve iPhone XS Max kamera karşılaştırması yazımızda, sektörün en pahalı iki telefonunu fotoğraf çekim performanslarını baz alarak karşı karşıya getiriyoruz. Mate 20 Pro ve XS Max ile aynı açıdan aynı ışıkta çekilmiş olan fotoğrafları birbiriyle karşılaştırıyoruz.

Her zaman olduğu gibi Huawei Mate 20 Pro ve iPhone XS Max kamera karşılaştırması yazımızda da bir yorumda bulunmayacağız. Sonuçta fotoğraf görselliğe dayanan bir olgu. Doğal olarak bize hoş gelen bir fotoğraf, başka birisi için o kadar da muazzam olmayabilir.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri Huawei Mate 20 Pro ve iPhone XS Max kamera karşılaştırması için hazırladığımız görsellerle başbaşa bırakalım.

Görselleri görmek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei iPhone

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