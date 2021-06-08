Huawei Matebook D15 fiyatı ile çok iddialı

Huawei, yenilenen Matebook D15’i kullanıcılar ile buluşturuyor. Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir diz üstü bilgisayar deneyimi sunan MateBook D15, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, güçlü performansı ve sağlam donanımıyla kullanıcıları ile buluşacak. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook D15, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılıyor. Daha kolay ve akıllı bağlantı



Huawei MateBook D15, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

MateBook D15 i3 ayrıca 2 adet USB 2.0 tip A, 1 adet USB 3.0 tip A ve 1 adet USB-C bağlantı noktası ile birlikte 1 adet HDMI ve ses giriş-çıkış jakını da barındırıyor. Huawei, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D15, yüzde 87’lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici 16:9 IPS paneliyle de dikkat çeken dizüstü bilgisayar, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. Güç dengeli performans



Güç ve performans dengesini en iyi şekilde sunan Intel Core i3-10110U işlemciden gücünü alan Huawei MateBook D15, Huawei Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook D15, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.