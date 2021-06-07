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  4. Huawei MateBook D15 i3 Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Huawei MateBook D15 i3 Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

07.06.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei, dizüstü bilgisayar grubunda yer alan Huawei MateBook D15 i3'ü Türkiye'de satışa sunduğunu açıkladı. FullView ekran ile gelen ve adından da anlayabileceğiniz üzere Intel Core i3 işlemciden güç alan Huawei MateBook D15 i3'ün fiyatı da belli oldu.

Huawei MateBook D15 i3 Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Huawei MateBook ailesini Türkiye'deki tüketicilerle buluşturuyor. Daha önce birçok modeli ülkemizde satışa sunan Çinli şirket, şimdi ise Huawei MateBook D15 i3'ü tüketicilere sundu.

HUAWEI MATEBOOK D15 i3'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Huawei MateBook D15 i3, FullView ekran teknolojisini kullanıyor ve 5,mm inceliğinde bir çerçeve ile geliyor. Böylece dizüstü bilgisayar yüzde 87 oranında bir ekran/kasa oranı sunuyor. 15.6 inçlik Full HD çözünürlüğünde ekran, IPS bir panelden oluşuyor. Bilgisayar, güç düğmesinde parmak izi sensörüne yer verirken, kamera daha önce pek çok modelde gördüğümüz gibi klavyede, açılır kapanır bir mekanizmada sunuluyor.

Huawei MateBook D15 i3

Intel Core i3-10110U işlemciden güç alan Huawei MateBook D15, 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip. Huawei Shark Fin Fan 2.0 ile gelen bilgisayar, Huawei'nin iddiasına göre 42 Wh piliyle 9,5 saate kadar 1080p video izlemeyi mümkün kılıyor. MateBook D15'in pili ise 65W USB Type-C şarj cihazı sayesinde 30 dakikada yüzde 53 oranında şarj olabiliyor. MateBook D15 i3'te ayrıca 2 adet USB 2.0 tip A, 1 adet USB 3.0 tip A ve 1 adet USB Type-C, 1 adet HDMI bağlantı noktası ve ses giriş-çıkış jakı yer alıyor.

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İŞTE HUAWEI MATEBOOK D15 i3'ÜN FİYATI

Huawei MateBook D15 i3, (8 GB RAM + 256 GB) 5.499 TL'den (Tavsiye edilen satış fiyatı) satışa sunuluyor. Dizüstü bilgisayar, Huawei Online Mağaza üzerinden satın alınabiliyor. Burada tüketicilere bazı hediyelerin de sunulduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Türkiye
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