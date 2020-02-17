Huawei P40 ailesinin kameraları Galaxy S20 Ultra'dan çok farklı!

Huawei, sessiz bekleyişini sürdürüyor. Fakat bu sessizlik fırtına önceki sessizlikten farksız. Önümüzdeki günlerde 2020 yılına damga vuracak olan Huawei P40'ı tanıtması beklenen Çinli firma hakkında yeni iddialar geldi. İddialara bakılırsa Huawei, rakibi Samsung gibi 108 megapiksel çözünürlüklü bir kameraya yer vermeyecek ama bundan daha fazlasını yapacak.

HUAWEİ P40 52 MP'LİK KAMERASI İLE SAMSUNG'U GEÇECEK

İddialara göre Huawei P40 serisinde Sony IMX700 CMOS sensörü kullanılacak. 52 MP çözünürlüğündeki bu sensörün Samsung Galaxy S20 Ultra'daki 108 MP'lik sensörden geride kaldığını söylediğinizi duyar gibiyim. Ancak takdir edersiniz ki her şey megapikselden ibaret değil. İddialara göre Huawei de böyle düşünüyor ve bu sensöre yeni yetenekler kazandırmak için adımlar atıyor.

2020'NİN DÜŞÜK IŞIKTA EN İYİ SONUCU VEREN AKILLI TELEFONU HUAWEİ P40 OLABİLİR

Huawei'nin attığı adımlardan birisi Huawei P30 Pro'da da bulunan RYYB renk filtresinin Huawei P40 serisinde de kullanılması. Bunun yanında Huawei Sony IMX700 sensörünün avantajlarından da faydalanacak. Sensöre 16 piksel binning teknolojisini destekleyen geniş bir 1/1.33 sensör alanı kazandıracak olan Huawei, böylece düşük ışık modunda iyi bir sonuç elde edecek. Bu kazanımlar ile Huawei P40, 2020 yılının en iyi düşük ışık fotoğrafını çeken akıllı telefonu seçilebilir. 52 MP'lik bu mühendislik çalışmasının ürünü olacak olan kamera pek tabii ki tek başına gelmeyecek.